Nuova Alfa Romeo Giulia e l’erede di Giulietta avranno una cosa in comune

Nuova Alfa Romeo Giulia arriverà nella primavera del 2026 come confermato ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica milanese il CEO Jean Philippe Imparato. L’erede di Giulietta invece non è ancora certa di tornare. E’ una di quelle auto che il Biscione sta valutando e che potrebbe arrivare o nel 2027 o nel 2028 ma prima bisognerà vedere come andranno le vendite delle altre nuove auto e come evolverà il mercato.

La coda tronca sarà la caratteristica che accomunerà la nuova Alfa Romeo Giulia e l’eventuale erede di Giulietta

Se questa auto si farà possiamo dire con certezza che ci sarà una cosa che accomunerà la nuova Alfa Romeo Giulia e la erede di Giulietta. Non ci riferiamo al fatto ovviamente di essere due berline, unica eccezione al resto della gamma di Alfa Romeo che ormai è composta da soli SUV. Ci riferiamo al design che avranno queste auto che non saranno due classiche berline ma in ambedue i casi il biscione darà un aspetto più aerodinamico ai suoi modelli che quindi assumeranno le sembianze di due Berline coupé a coda tronca.

Chi ha visto in anticipo la nuova Alfa Romeo Giulia ha confermato proprio questo. non si tratterà di una classica sedan a tre volumi ma di una berlina coupè a 2 volumi e mezzo che per certi versi ricorda molto vagamente Tesla Model 3. Per quanto riguarda invece la presunta erede di Giulietta che potrebbe benissimo cambiare nome e chiamarsi Alfetta o Brera è stato lo stesso Imparato a dire che sarà una berlina coupé con il capo del design Mesonero Romanos che ha lasciato intendere che la coda tronca sarà una caratteristica dei futuri modelli del Biscione ma che ovviamente nelle berline si noterà di più.

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta in Italia. Ancora incerto il destino di Giulietta che se si farà nascerà su piattaforma STLA Medium. Al momento non si sa dove potrebbe essere prodotta. Se sarà scelta l’Italia Melfi potrebbe essere la sua casa ma al momento sono discorsi prematuri.