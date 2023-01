Nuova Alfa Romeo Giulietta: un ritorno così avrebbe del clamoroso

Nuova Alfa Romeo Giulietta non è al momento uno di quei modelli previsti nei piani di rilancio di Alfa Romeo che il gruppo Stellantis ha già approvato e finanziato da qui al 2027. Questi infatti dopo Tonale prevedono l’arrivo di un SUV compatto, delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia e di una ammiraglia che sarà sviluppata negli USA e che molto probabilmente sarà un mix tra una berlina e un crossover.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: immaginata in versione hatchback e anche sedan

Non sembra dunque esserci spazio per una nuova Alfa Romeo Giulietta. Dopo il 2027 tuttavia, se le cose nel frattempo saranno migliorate per la casa automobilistica del Biscione, non possiamo escludere l’arrivo di altri modelli tra cui un’erede della famosa vettura prodotta a Cassino fino al mese di dicembre del 2020. Nonostante al momento non vi sia alcuna certezza di un suo ritorno, sul web impazzano i render che ipotizzano l’aspetto di questo modello qualora il Biscione decidesse realmente di riportarlo sul mercato.

L’ultimo esempio di poche ore fa è il render dell’artista digitale Theophilus Chin (alias Theottle), il quale ha immaginato una nuova Alfa Romeo Giulietta sia in versione hatchback che berlina, prendendo in prestito spunti stilistici dal resto della gamma di Alfa Romeo. Per i suoi ultimi rendering, Theottle ha utilizzato come base il profilo della berlina Giulia, accorciando il passo e gli sbalzi anteriori e posteriori. Per creare una silhouette da berlina, ha aggiunto pezzi ed elementi di design della Stelvio, compresi i finestrini laterali posteriori e il portellone. Le estremità anteriore e posteriore, tuttavia, provengono direttamente dalla nuova Tonale, che è più vicina all’ipotetica Giulietta in termini di dimensioni.

Mentre il volto del Tonale è più adatto a un SUV che a un’autovettura a tre o a cinque porte ribassata, le grandi prese d’aria del paraurti la fanno sembrare un modello della gamma Quadrifoglio. Oltre al modello a cinque porte, Theottle ha creato una berlina a quattro porte, che ai nostri occhi è la più bella delle due, soprattutto per quanto riguarda il design della parte posteriore. I sottili LED della Tonale stanno benissimo in una berlina compatta come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulietta, insieme allo spoiler integrato della Giulia e alle linee pulite del paraurti posteriore con doppi terminali di scarico.

In teoria, le opzioni di propulsione per una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbero essere prese in prestito dal Tonale, compresi i motori ibridi leggeri e ibridi plug-in che producono tra 130 CV e 280 CV. Del resto, quest’ultima si basa su una versione rivista dell’architettura FCA utilizzata anche dalla vecchia Giulietta. In realtà però sappiamo che se mai la vettura fosse confermata arriverebbe solo e soltanto in versione elettrica al 100 per cento.

Sebbene i rendering di Theottle siano pura finzione, un modello del genere consentirebbe all’Alfa Romeo di competere con l’Audi A3 (portellone, berlina), la Mercedes-Benz Classe A e la BMW Serie 1 / Serie 2 GranCoupé nel segmento delle compatte premium. Vedremo se in futuro ci potrà essere spazio per qualcosa del genere nella gamma dello storico marchio milanese.