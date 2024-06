Nuova Alfa Romeo GTV: ecco perchè sarebbe un’ottima idea

Nei prossimi anni Alfa Romeo dovrebbe tornare nel segmento E del mercato. Ciò dovrebbe avvenire nel corso del 2027 con un SUV di segmento E che forse sarà prodotto a Detroit negli USA come indicano le ultime indiscrezioni provenienti proprio dagli Stati Uniti. Questo progetto non è stato ancora approvato da Stellantis ma sembra logico per Alfa Romeo ritornare dopo molti anni nel segmento E del mercato essendo considerato il brand premium globale del gruppo automobilistico. Proprio per questo motivo a nostro avviso anche il ritorno nella gamma dello storico marchio del Biscione di un anuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere decisamente una buonissima idea.

Entro il 2030 arriva anche una nuova Alfa Romeo GTV?

Infatti un’auto di questo tipo rafforzerebbe il prestigio della casa automobilistica del Biscione in mercati importanti come quello americano, quello cinese etc. e finirebbe per fornire ai clienti premium un’alternativa valida alle solite BMW, Mercedes e Audi.

Inoltre questa futura ammiraglia di Alfa Romeo che potrebbe avere l’aspetto di una berlina coupé lunga poco meno di 5 metri potrebbe mostrare cosa è in grado di fare il Biscione in termini di tecnologia, lusso, design e prestazioni.

La piattaforma della nuova Alfa Romeo GTV ovviamente sarebbe la STLA Large in una versione allungata. Non è chiaro se questa auto sarebbe prodotta pure negli USA oppure in Italia. Sicuramente il nord America sarebbe il suo mercato principale ma anche in Europa questa vettura potrebbe certamente dire la sua.

Si tratterebbe in poche parole di una versione più grande della nuova Alfa Romeo Giulia il cui debutto invece è stato fissato per la primavera del 2026. Vedremo dunque in proposito che notizie arriveranno e se alla fine una nuova Alfa Romeo GTV si farà veramente o rimarrà solo un sogno che molti tra i numerosi fan della casa milanese sperano alla fine si possa realizzare per davvero.