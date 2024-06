Fiat Grande Panda ‘Fastback’, il rendering: che spettacolo se fosse così

Come è stato recentemente annunciato da Stellantis, Fiat ha in programma di introdurre due nuovi modelli low cost basati sulla piattaforma “Smart Car”. Inevitabile che, dopo il lancio della nuova Grande Panda, si debba seguire la strada delle auto accessibili, come d’altronde è sempre successo nella lunga tradizione Fiat.

Pare che tra questi nuovi modello “accessibili”, ci sarà anche una fastback, un veicolo che presenterà un lunotto molto inclinato che scende armoniosamente sulla coda. Qualcuno si è chiesto come sarà questo nuovo modello e se sarà una Fiat clamorosamente diversa e stupefacente. Ebbene, da parte di Fiat c’è solo qualche indizio, scarso per la verità, grazie alle presentazioni dei concept a febbraio.

Andando più a fondo nella questione e per avere un’idea più precisa e realistica di come potrebbe essere la nuova fastback del marchio italiano, non sarebbe male dare un’occhiata ai “sogni” di Kleber Silva. Il noto designer ha recentemente pubblicato delle versioni inedite della Grande Panda, tra cui la menzionata “fastback” che, se risultasse simile al modello di produzione, sarebbe davvero interessante.

Come mostrano le immagini, la Grande Panda Fastback, che si presenterà al pubblico, sicuramente, con un nome diverso, appare come un’auto “muscolosa” e imponente. D’altronde, si tratta di una fastback.

Lateralmente, il design è identico alla Grande Panda fino al montante B. Da lì, il tetto inizia a inclinarsi, trovandosi poi dolcemente la coda. Il lunotto spiovente si unisce a un posteriore robusto che riprende in parte il design della Grande Panda. Ci saranno, quindi, luci verticali, il logo Fiat al centro e un paraurti massiccio e spigoloso. I cerchi in lega rimangono gli stessi della Panda, ma in generale il design risulta particolarmente azzeccato.

Persino il colore scelto dal designer, un giallo con sfumature arancioni, si adatta perfettamente al modello immaginato di questa fastback. Questa vettura potrebbe davvero arricchire l’attuale gamma di modelli in Fiat. Magari alcuni non lo sanno, ma Fiat produce già una fastback per il mercato sudamericano, disponibile anche in versione Abarth. Il modello europeo, però, sarebbe decisamente diverso e potrebbe includere anche un motore elettrico con un’autonomia che arrivi a 400 km, utilizzando la stessa batteria presente sulla Fiat 600e e sulla Jeep Avenger.