Fiat: dopo la grande Panda in arrivo altri due modelli, ecco quali

Fiat grande Panda è stata la mossa a sorpresa di Fiat in questi ultimi giorni. La principale casa automobilistica italiana ha mostrato le prime immagini senza veli del modello in attesa della presentazione ufficiale del prossimo 11 luglio. Il modello ormai non è più segreti. In occasione dello svelamento delle prime immagini di questo atteso modello, il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha anche confermato l’arrivo imminente di altri due nuovi modelli.

Ecco quali saranno i prossimi due modelli che arricchiranno la gamma di Fiat dopo la nuova Panda

Queste due future vetture arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026 e utilizzeranno entrambe la stessa piattaforma della nuova Fiat Grande Panda. Ci riferiamo alla smart car di Stellantis. La prima ad arrivare nel 2025 sarà quella soprannominata nuova Fiat Multipla una sorta di gemella delle recenti Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. Mentre nel 2026 molto probabilmente sarà la volta di quell’auto che è stata soprannominata nuova Fastback. Si tratterà di una sorta di versione coupè della Multipla. Non è ancora chiaro al momento che nome avrà questo modello.

È importante sottolineare che queste auto saranno commercializzate in Europa, e si aggiungerà anche un nuovo modello Fiat, progettato specificamente per il mercato sudamericano. È probabile che questo nuovo veicolo sia un pick-up accessibile.

Queste due auto avranno sia versioni termiche che elettriche al 100 per cento proprio come la nuolva Fiat Panda 2024. Le due vetture dovrebbero avere un ottimo rapporto qualità prezzo mentre l’autonomia della versione elettrica dovrebbe garantire poco meno di 400 km.