Stellantis: tanti modelli in arrivo tra il 2025 e il 2026 per Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Opel, DS e Citroen

Il recente Investor Day di Stellantis ha rivelato i piani futuri del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares per i prossimi anni. In particolare il biennio 2025 – 2026 sarà pieno di novità importanti per l’azienda nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Ecco tutte le novità previste da Stellantis per i suoi brand nel 2025 e nel 2026

Per quanto riguarda il 2025, la casa automobilistica del Biscione farà parlare molto di se in quanto assisteremo al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. La vettura, la prima auto di Stellantis ad usare in Europa la piattaforma STLA Large sarà prodotta a Cassino e verrà lanciata nella seconda metà del 2025. Sempre in quell’anno avverrà il debutto della nuova Fiat Multipla seconda auto della nuova famiglia Panda.

Anche Citroen dovrebbe essere tra le protagoniste di Stellantis con un nuovo SUV su base STLA Medium, che potrebbe prendere il nome di nuova Citroen C5 Aircross. Sempre nel 2025 sono attesi una nuova auto di Opel, una nuova ammiraglia di DS Automobiles forse la DS 8 e la nuova generazione di Jeep Compass.

Anche negli Stati Uniti Stellantis si darà da fare con l’arrivo di un nuovo modello Jeep di grandi dimensioni e una nuova auto di Dodge. Altrettanto ricco sarà il 2026 con il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia nella primavera di quell’anno.

Questa auto sarà una delle più attese in assoluto. Per quanto riguarda Fiat sarà la volta di un nuovo SUV coupé dalle dimensioni simili a quelle della nuova Multipla. Lancia invece farà debuttare la nuova ammiraglia Gamma che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento di Melfi. Sempre nel 2026 a Melfi sarà lanciato anche un nuovo SUV di DS Automobiles. Infine negli Stati Uniti è previsto il lancio di un nuovo modello Chrysler, il primo del nuovo corso del celebre brand americano. Insomma tanta carne al fuoco per il gruppo guidato da Carlos Tavares che farà di certo parlare di se.