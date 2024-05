Nuova Fiat Panda: la concept mostrata nei mesi scorsi è molto vicina al modello di produzione

Nuova Fiat Panda sarà svelata l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia un compleanno importante: 125 anni. La nuova generazione del celebre modello di Fiat è considerato un modello fondamentale per il marchio torinese che con la sua presentazione darà il via ad una nuova era della sua storia.

Nuova Fiat Panda avrà un design vicino a quello della concept svelata nei mesi scorsi

A proposito della nuova Fiat Panda nelle scorse ore su questo modello è tornato a parlare il numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francois. Questo ha innanzi tutto confermato l’arrivo imminente di quattro nuove auto che sono state anticipate dai concept mostrati in alcuni teaser pubblicati dalla stessa Fiat nei mesi scorsi.

A proposito di questi concept Francois ha detto che si è partiti dai modelli definitivi che sono tutti già definiti. Da questi poi con un po’ di trucco e camuffamenti sono stati realizzati i concept. In parole povere ciò significa che la nuova Fiat Panda e gli altri tre modelli che saranno lanciata dalla casa torinese nei prossimi anni saranno molto vicini nello stile ai concept mostrati.

Quindi questo non vale solo per la nuova Fiat Panda, ma anche per la nuova Fiat Multipla che debutterà il prossimo anno e poi a seguire anche per gli altri due modelli mostrati e cioè un SUV Fastback e un pickup.

Per quanto riguarda la futura generazione di Panda al momento sappiamo che misurerà circa 4 metri di lunghezza e che nascerà su piattaforma smart car. Sappiamo anche che sarà prodotta in Serbia e che avrà in gamma versioni termiche e anche elettriche al 100 per cento. In ambedue i casi si tratterà di veicoli semplici ed essenziali che punteranno su funzionalità e praticità e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Si parla di prezzi da 14 mila euro per la versione entry level e da 20 mila per l’elettrica con autonomia di circa 200 km.