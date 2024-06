Opel: più di 7.000 visitatori hanno affollato la sede centrale per i 125 anni del brand

Sabato Opel ha celebrato 125 anni di produzione automobilistica all’insegna del motto “Sempre avanti dal 1899” e ha invitato il pubblico alla giornata porte aperte a Rüsselsheim. Migliaia di fan Opel provenienti da vicino e da lontano hanno colto l’occasione per approfondire la storia del marchio con il Blitz e, soprattutto, per farsi un’idea di come Opel si è posizionata per il futuro automobilistico elettrico e vuole plasmarlo in modo sostenibile . Inoltre molti visitatori hanno sfruttato la giornata per dare un’occhiata “dietro le quinte” della produzione automobilistica.

Più di 7.000 visitatori sabato hanno affollato la sede centrale della Opel sotto un sole splendente

Il CEO di Opel Florian Huettl ha potuto dare il benvenuto al Cancelliere tedesco Olaf Scholz, al Primo Ministro dello Stato dell’Assia Boris Rhein, nonché al CEO di Stellantis Carlos Tavares, Presidente di Stellantis John Elkann e Xavier Chéreau, Direttore delle Risorse Umane e Trasformazione di Stellantis e Presidente del Consiglio di Sorveglianza della casa automobilistica tedesca, come ospiti d’onore presso la sede della Opel in mattinata.

Durante la cerimonia ufficiale, il Cancelliere Scholz e il Primo Ministro Rhein hanno sottolineato quanto sia importante il successo dell’industria automobilistica per la Germania e, congratulandosi con loro per l’anniversario di Opel, hanno sottolineato la grande importanza della strategia di elettrificazione di Opel per il futuro. In questa occasione Xavier Chéreau ha presentato anche i piani per il progetto “grEEn-campus”, la nuova sede globale del brand tedesco e futura sede di Stellantis Germania, che darà un contributo decisivo alla riduzione dell’impronta di carbonio della sede di Rüsselsheim.

Fedeli al motto “Sempre avanti dal 1899”, gli oltre 7.000 visitatori che si sono recati a Rüsselsheim hanno potuto sperimentare in prima persona come Opel combina la tradizione automobilistica con un futuro sostenibile. Il produttore ha allestito una mostra per l’anniversario con pietre miliari del settore automobilistico.

Per celebrare il suo 60 ° anniversario, ha aperto i battenti anche l’Opel Design Center, con studi pionieristici e concept car che fanno parte della storia del marchio. E hanno fatto il loro debutto pubblico anche la nuova Grandland e la nuova Frontera. E chi è alla ricerca di emozioni più forti, potrà godersi la guida in co-drive a bordo della Corsa Rally Electric, per citare solo alcuni dei momenti salienti della giornata di porte aperte.