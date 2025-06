Presto su strada la nuova Opel Mokka GSE, derivata dalla variante da rally

Soltanto qualche settimana fa la Opel Mokka GSE Rally debuttava all’ELE Rally, nei Paesi Bassi, in anteprima. Il prototipo della variante elettrica del B-SUV di casa Opel, destinato ai rally a zero emissioni, debuttava quindi in quella occasione puntando a questa caratterizzazione specifica per i modelli destinati alle corse su strada alimentati da propulsori elettrici.

La novità odierna è però quella relativa al fatto che il costruttore tedesco ha confermato l’arrivo sul mercato della Opel Mokka GSE, da lanciare quindi come vero e proprio modello di serie. In questo modo, al più presto, i clienti del marchio potranno mettersi alla guida del SUV compatto di casa Opel nella sua versione più sportiva caratterizzata dalla sigla GSE ovvero nella sua variante elettrica ad alte prestazioni. Il modello beneficia dell’esperienza di Opel nei rally destinati ai veicoli elettrici.

La Opel Mokka GSE rappresenta la variante di serie del prototipo impegnato nei rally

La Opel Mokka GSE Rally si caratterizza, all’esterno, per una livrea dedicata e con la caratterizzazione dovuta al lettering OMG! GSE, quindi per il cofano verniciato di nero, le pinze dei freni gialle e altri dettagli tipici delle auto impegnate nelle prove speciali da rally. Il B-SUV da corsa vanta 280 cavalli di potenza massima, pari a 207 kW, oltre che 345 Nm di coppia e una tecnologia dedicata per l’impegno sui campi di gara; “segna un incredibile balzo in avanti nel rally elettrico. La potenza e la maneggevolezza sono brillanti: è molto divertente fin dal primo secondo”, ha ammesso Calle Carlberg che è campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023. La variante destinata all’impiego su strada parte quindi da queste considerazioni.

La Opel Mokka GSE condividerà quindi diverse componenti con la variante da rally, così come alcuni suoi tratti caratteristici. Risulteranno quasi invariati i valori prestazionali: sebbene non venga ancora dichiarato da Opel, ci si aspetta che sotto il cofano venga installata la medesima unità elettrica da 280 cavalli di potenza vista già su altri modelli del Gruppo Stellantis. Rimarrà la disponibilità di un aspetto senza compromessi, ma bisognerà attendere un altro po’ di tempo prima che sia realmente disponibile sul mercato. Oggi la Opel Mokka GSE ha ancora le sembianze di un prototipo camuffato e sta portando a termine i necessari test di sviluppo, utili per avere a disposizione un veicolo perfetto ed equilibrato. D’altronde Opel Motorsport ha già raccolto dati preziosi con la Opel Mokka GSE Rally durante le prime competizioni a cui ha preso parte, introducendo tali elementi sulla variante di serie che presto arriverà su strada.