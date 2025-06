Opel Grandland: l’ampia gamma di accessori rende il SUV perfetto per ogni esigenza

Sportiva ed elegante, comoda, ultramoderna ed elettrificata in ogni versione: Opel Grandland è GRAND sotto ogni aspetto. Il SUV top di gamma “made in Germany” brilla per il suo design audace e pulito, l’ampio spazio nell’abitacolo e nella zona posteriore, ed è ora disponibile per la prima volta anche in versione a trazione integrale completamente elettrica. Questo rende Grandland ideale per praticamente qualsiasi scopo: come prestigiosa auto aziendale o come SUV elegante e spazioso per le vacanze, l’uso quotidiano e i viaggi in famiglia.

Chiunque desideri rendere la propria Grandland ancora più pratica troverà le soluzioni giuste nell’ampia gamma di accessori Opel. L’offerta spazia da barre portatutto e box da tetto a ganci di traino e rivestimenti per il bagagliaio, fino a un’ampia varietà di tappetini. Inoltre, Opel rende i viaggi elettrici ancora più piacevoli con numerose funzioni elettriche, dai cavi e adattatori di ricarica al caricabatterie universale. Questi accessori, perfettamente adattati alla Grandland, aumentano il comfort, la sicurezza e la praticità e sono, in una parola, GRAND.

Con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,93 metri e un’altezza di 1,66 metri, Opel Grandland offre ampio spazio per un massimo di cinque persone più i bagagli. Mentre guidatore e passeggero anteriore possono accomodarsi comodamente sui sedili Intelli-Seat di serie con bordi ergonomici nella seduta, nel vano posteriore è possibile stivare fino a 550 litri di carico con i sedili posteriori in posizione verticale. Abbattendo il divano posteriore frazionabile 40:20:40, il volume di carico aumenta a 1.645 litri. I vani portaoggetti nell’abitacolo, come il Pixel Box semitrasparente, offrono complessivamente ulteriori 36 litri per gli oggetti di uso quotidiano.

Le famiglie che necessitano di ancora più spazio di stivaggio per una lunga vacanza troveranno soluzioni di trasporto pensate per un’ampia varietà di esigenze nella gamma di accessori Opel. Le barre portatutto in alluminio aumentano la capacità di carico del veicolo e facilitano il trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Il fissaggio al tetto è rapido, semplice e, soprattutto, antigraffio. Una volta fissate, è possibile montare un’ampia varietà di box da tetto. A seconda delle dimensioni, offrono fino a 500 litri di spazio di stivaggio per scarponi da trekking, attrezzature sportive o altri articoli per il tempo libero. Inoltre, i box da tetto hanno un design aerodinamico per offrire la minima resistenza all’aria possibile, contribuendo così all’efficienza energetica e al risparmio di carburante durante la guida.

Per tutti i motociclisti amatoriali e professionisti che desiderano portare la propria bici in vacanza o su un percorso di allenamento isolato, Opel offre pratici portabici sia per il tetto che per la parte posteriore del veicolo. Facili e rapidi da montare sul retro, possono trasportare fino a tre biciclette. I clienti possono ordinare online il pratico gancio traino con testa sferica rimovibile da Opel Accessories.

Numerose altre soluzioni garantiscono un abitacolo di Opel Grandland pulito e ordinato. Ad esempio, l’abitacolo può essere arricchito con diversi tappetini. La scelta spazia da eleganti tappetini in velluto e feltro agugliato a tappetini in gomma particolarmente resistenti e facili da pulire, particolarmente apprezzati dagli amanti degli sport invernali e degli escursionisti. Il vassoio portabagagli in plastica termoformata garantisce ordine e pulizia nel vano di carico : il posto perfetto per scarpe sporche e altri oggetti. Il lato in gomma del vassoio reversibile può essere facilmente pulito con acqua.

Infine, ma non meno importante, i vani portaoggetti e le borse per i cavi di ricarica aiutano a mantenere Grandland in ordine. Per chi desidera ricaricare la batteria di Opel Grandland in modo rapido, indipendente e soprattutto oltre confine, Opel offre numerose soluzioni di ricarica, dal cavo di ricarica Modo 3 al caricabatterie universale. Questo consente al SUV top di gamma a zero emissioni locali di ricaricarsi praticamente ovunque. Questo rende i viaggi all’estero ancora più rilassanti. E se il sole diventa troppo forte qui o in una destinazione di vacanza, i passeggeri della seconda fila possono oscurare piacevolmente l’abitacolo utilizzando le alette parasole , disponibili in varie dimensioni.