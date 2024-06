Opel celebra i “60 anni dello studio di design Opel”

Il 2024 è un anno di anniversario straordinario per Opel: il marchio tedesco produce automobili da 125 anni. Da allora, il produttore ha reso la mobilità accessibile a molti milioni di persone e allo stesso tempo ispira il pubblico con modelli innovativi. Oggi il logo del fulmine rappresenta l’elettrificazione progressiva e il lato emotivo ed elettrizzante del marchio. Il design è il principale responsabile di come un’automobile possa suscitare entusiasmo al primo sguardo. Ed è qui che la casa tedesca ha svolto un lavoro pionieristico esattamente 60 anni fa: nel 1964, ha iniziato a lavorare lo studio di design Opel di Rüsselsheim, il primo centro di design automobilistico di questo tipo in Europa.

Primo nel suo genere: l’Advanced Studio di Opel iniziò a funzionare nel 1964

Da allora, non è solo responsabile della filosofia di design in continua evoluzione dei modelli della serie Opel. I designer creano anche concept car rivoluzionari che offrono uno sguardo al futuro del marchio: dalla leggendaria Opel Experimental GT del 1965 al più recente studio mozzafiato del marchio Opel Experimental, che ha avuto la sua sensazionale anteprima mondiale lo scorso anno. E così Opel ha potuto festeggiare due anniversari nel fine settimana con clienti, dipendenti e altri ospiti di alto rango: alla grande festa di Rüsselsheim, molti visitatori si sono immersi profondamente nel mondo dei 125 anni di costruzione automobilistica Opel e dei 60 anni di il Centro Stile Opel.

“I nostri modelli di serie deliziano i nostri clienti con il loro design audace e chiaro. A partire dalla Experimental GT, Opel – con l’Opel Design Center come cuore creativo – ha pubblicato concetti e studi leggendari che hanno sempre fornito uno sguardo al nostro futuro automobilistico. Da 60 anni ormai, i nostri designer danno vita ai sogni automobilistici e li rendono realtà per un vasto pubblico”, afferma Mark Adams, responsabile del design Opel.

1964 – anno olimpico con i Giochi invernali di Innsbruck e quelli estivi di Tokio. A Rüsselsheim si svolgerà anche un’importante cerimonia di apertura: gli ospiti entreranno per la prima volta nel nuovo studio di design Opel nell’edificio N10. Per molti di loro sarà l’ultima volta per molto tempo, perché dopo la cerimonia di apertura della struttura dall’aspetto futuristico, le sue porte si chiuderanno nuovamente al pubblico. A partire dal giugno 1964 le forme, i colori e le funzioni delle vetture furono sviluppati e determinati utilizzando i fulmini. “Hai un accesso più facile a Fort Knox che alla N10”, disse all’epoca un testimone contemporaneo.

L’inaugurazione dell’edificio rappresenta una pietra miliare nella storia della produzione automobilistica europea. All’epoca si trattava del più grande studio di design di un produttore del continente. In passato, la maggior parte delle case automobilistiche europee incaricava spesso specialisti esterni di sviluppare nuovi concept di veicoli. Il Nord Italia, in particolare la pianura attorno al capoluogo piemontese Torino, era considerata la Mecca del design automobilistico. Pietro Frua, Giuseppe “Nuccio” Bertone e Pininfarina avevano installato i loro stabilimenti di produzione di carrozzerie tra le Alpi e gli Appennini e erano responsabili della progettazione di un gran numero di nuovi modelli e concetti dei produttori.

A Rüsselsheim, tre nuovi dipartimenti avranno ora sede nell’edificio noto come N10: Interior design determina le forme e i materiali degli interni, progetta sedili, cruscotti e pannelli. Il secondo reparto si occupa della carrozzeria, gioca con il viso, la silhouette e le proporzioni dell’auto e conferisce così alle rispettive serie di modelli il proprio carattere. Mentre il raggruppamento di questi lavori era già una novità nella costruzione automobilistica europea, il terzo reparto della N10 del 1964 svolgeva semplicemente un lavoro pionieristico.

Per la prima volta in Europa, Opel ha messo insieme un team di designer di altissimo livello che guarderanno lontano, lontano dal business quotidiano e dall’ulteriore sviluppo di serie di modelli famosi. Mentre altrove si sviluppano solo le linee di una nuova carrozzeria, a Rüsselsheim si pensa ora al linguaggio del design e alle emozioni. Advanced Design si dedica principalmente a concetti automobilistici completamente nuovi: qui vengono sviluppate le idee per la mobilità e i clienti automobilistici del futuro.

A questo scopo, Opel sta allestendo un proprio studio di design integrato nella fabbrica. Il primo progetto di questo dipartimento di pensatori e visionari arrivò appena un anno dopo l’inizio dei lavori sulla N10 nel 1965 al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte sul Meno: la Opel Experimental GT, la prima in Europa di un produttore e un concept car sviluppato da graffio. Per la prima volta, un produttore serio in Europa ha sviluppato un veicolo destinato esclusivamente a dimostrare le possibilità di forme nuove e creative. Inizialmente la GT sperimentale non era stata progettata come veicolo di serie durante il suo sviluppo.

Ma le cose vanno diversamente: l’entusiasmo dei media e del pubblico per lo studio ad alte prestazioni con la caratteristica “Coke Bottle Shape” è travolgente. Non ci si sarebbe mai aspettati un’auto sportiva così stravagante da Opel. E così fu presa rapidamente la decisione di portare la Opel GT nella produzione in serie. Appena tre anni dopo la scintilla iniziale all’IAA, il prototipo GT si trasformò in un’auto di serie in tempi record.

Con il suo approccio visionario, lo studio di design Opel era unico in Europa negli anni ’60. Si sta rapidamente trasformando in una scuola europea di design automobilistico che emana un’attrazione magica per i migliori nel loro campo. Anatole Lapine, Erhard Schnell, George Gallion, Charles M. ‘Chuck’ Jordan, Herbert Killmer, Chris Bangle, Murat Nasr e Hideo Kodama, padre creativo della seconda generazione di Corsa.

L’elenco delle icone del design create nell’Advanced Design Studio negli ultimi 60 anni è difficile da battere in termini di diversità. Alla Opel Experimental GT seguirono in rapida successione la Opel CD, una coupé aerodinamica con motore V8 nel 1969, la GT2 con porte scorrevoli nel 1975 e la Tech1 estremamente ottimizzata dal punto di vista aerodinamico; Il suo coefficiente di resistenza all’aria di c W 0,235 fece scalpore all’inizio degli anni ’80.

La Opel Monza Concept, presentata nel 2013, fornisce già le prime indicazioni del linguaggio stilistico chiaro e audace dell’attuale design Opel, di cui è responsabile il team guidato dal capo del design Mark Adams. Nel 2018, la GT Per la prima volta si vede dall’interno il Pure Panel, che offre ampi touchscreen e riduce tutti gli altri elementi di controllo all’essenziale, proprio come si può sperimentare oggi in ogni nuova serie Opel.

Advanced Design è riuscita nella sua ultima “cucciolata” visionaria con la mozzafiato Opel Experimental . Lo studio presentato lo scorso anno offre uno sguardo sul futuro del marchio. Con proporzioni impressionanti, soluzioni aerodinamiche intelligenti, uso altamente efficiente dello spazio, nonché la più recente tecnologia di illuminazione e materiali elettrocromici, la Experimental elettrica a batteria rappresenta il futuro automobilistico Opel a risparmio di risorse. Allo stesso tempo, 60 anni dopo l’apertura del primo centro di progettazione di un produttore in Europa, i designer di Opel stanno già lavorando a progetti automobilistici per i prossimi decenni.