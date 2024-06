Carlos Tavares oggi a Melfi: i sindacati chiedono chiarezza sul futuro della fabbrica

Oggi importante visita del CEO di Stellantis Carlos Tavares presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Basilicata. Qui il numero uno del gruppo automobilistico farà un sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori per l’installazione della nuova linea di produzione in cui verranno prodotti 5 nuovi modelli, tutti su piattaforma STLA Medium.

Oggi importante visita di Carlos Tavares a Melfi: i sindacati sperano in impegni concreti per indotto e lavoratori della logistica

Nel frattempo in occasione della visita di Carlos Tavares a Melfi sindacati e istituzioni locali chiedono chiarezza per il futuro della fabbrica. Inoltre come anticipato nelle scorse ore da Cgil e Uil al numero uno di Stellantis verrà chiesto anche di fornire impegni concreti nei confronti dell’indotto e dei lavoratori della logistica. Secondo la Cgil sarà fondamentale avere un piano chiaro e soprattutto che vi sia anche un confronto con il governo centrale.

Carlos Tavares visiterà anche i reparti e successivamente si confronterà con le sigle sindacali e con i rappresentanti della Regione Basilicata. Inizierà dal governatore rieletto Vito Bardi e dall’assessore uscente alle Attività produttive Michele Casino, accompagnati dal sindaco Giuseppe Maglione.

Sono molte le questioni che Carlos Tavares dovrà affrontare durante la sua visita allo stabilimento di Melfi. I rappresentanti delle maestranze chiederanno chiarimenti al manager riguardo l’annunciata produzione di cinque nuovi modelli di auto, iniziando dall’ibrida Jeep Compass. Questa prospettiva ha in parte rasserenato gli operai della fabbrica, ma i circa 3.000 lavoratori dell’indotto restano meno tranquilli. Vedremo dunque che novità arriveranno da Melfi per il gruppo Stellantis.