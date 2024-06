John Elkann e Carlos Tavares presenti a Rüsselsheim per i 125 anni di Opel

Con il motto “Sempre avanti dal 1899”, Opel ha celebrato oggi 125 anni di produzione automobilistica presso la sua sede centrale a Rüsselsheim. Tra gli ospiti d’onore della cerimonia presso l’Adam Opel Haus c’erano il cancelliere federale Olaf Scholz, il primo ministro dello Stato dell’Assia Boris Rhein, nonché il presidente di Stellantis John Elkann, il CEO Carlos Tavares e Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis. e presidente del consiglio di vigilanza Opel. Insieme al CEO di Opel Florian Huettl, hanno visitato, tra le altre cose, lo stabilimento di produzione dove vengono prodotte la più venduta Opel Astra in tutte le varianti di guida e la DS4 del marchio gemello DS Automobiles.

Il Cancelliere Olaf Scholz, il Presidente di Stellantis John Elkann e l’Amministratore Delegato Carlos Tavares in visita a Opel

“Oggi è un grande giorno per Opel e per lo stabilimento di Rüsselsheim. Sono stato molto contento della visita del Cancelliere federale, del Primo Ministro e di tutti gli altri ospiti. In questa occasione abbiamo potuto presentare il modello di business a prova di futuro di Opel e la nostra audace strategia di elettrificazione. Quest’anno saremo il primo marchio tedesco a offrire una variante elettrica a batteria per ogni modello del nostro portafoglio.

Con 125 anni di esperienza nella produzione automobilistica, noi e i nostri dipendenti perseguiamo con convinzione la strada dell’elettrificazione. E con il nuovo campus verde a impatto climatico zero che sarà costruito qui a Rüsselsheim, continuiamo a investire nel benessere dei nostri dipendenti”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel.

“125 anni di produzione automobilistica a Rüsselsheim: è una storia grande e impressionante. Poiché le automobili hanno avuto un ruolo importante nella nostra società, lavoriamo giorno dopo giorno per renderle ancora migliori. Generazioni di dipendenti hanno reso Opel il grande marchio che è oggi: un’azienda automobilistica sulla strada dell’elettromobilità. Si rivolgono di nuovo al futuro, senza paura e pieni di fiducia in se stessi. “Questo è esemplare”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz.

“Il successo dell’industria automobilistica è di importanza strategica per la Germania e l’Assia. Supportiamo quindi l’industria nella trasformazione della sua produzione. Per noi la guida autonoma, la tecnologia ibrida, la costruzione leggera, nonché la tecnologia di propulsione e di batteria sono tecnologie chiave che devono essere promosse. Non è lo scetticismo verso il progresso a farci andare avanti, bensì l’apertura alla tecnologia. Mi congratulo vivamente con Opel per 125 anni di produzione automobilistica, innovazione e piacere di guida”, ha affermato il Primo Ministro dell’Assia Boris Rhein.

Durante il tour, Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel, ha presentato i piani per il futuro progetto grEEn-campus, la futura sede centrale di Stellantis in Germania e la nuova sede globale di Opel in Mainzer Straße a Rüsselsheim. La nuova sede aziendale moderna, efficiente e urbana darà un contributo decisivo alla riduzione dell’impronta di CO 2 della sede di Rüsselsheim. L’intero fabbisogno elettrico dell’edificio è coperto dall’energia proveniente da un impianto fotovoltaico posto sul tetto.

I circa 7.000 pannelli consentono l’approvvigionamento senza l’uso di combustibili fossili e un funzionamento a impatto climatico zero dell’intero complesso di uffici. Grazie ai sistemi che sfruttano l’acqua piovana si riduce il consumo di acqua. L’efficiente tecnologia delle pompe di calore garantisce un condizionamento sostenibile dell’aria degli edifici e l’ecologizzazione dei componenti edilizi migliora la biodiversità. Tutti i consumi vengono registrati utilizzando un software moderno in modo da poter lavorare continuamente sui miglioramenti.

Per i dipendenti dei settori amministrazione, progettazione, ricerca e sviluppo e vendite viene creato un ambiente di lavoro moderno e motivante, caratterizzato da uffici luminosi con molta luce naturale e materiali di alta qualità. Un parco paesaggistico con numerosi spazi verdi offre spazio per pause e scambi. Un’ampia infrastruttura di ricarica attorno al campus verde consente di ricaricare i veicoli elettrici durante l’orario di lavoro, in linea con la strategia di elettrificazione dell’azienda.

Oggi sono state presentate al pubblico per la prima volta le due vetture Opel Frontera e Opel Grandland, completamente rinnovate. Con i due nuovi arrivati, il produttore di Rüsselsheim offrirà quest’anno almeno una variante puramente elettrica in ciascuna serie. Dal prossimo anno, ogni Opel introdotta in Europa sarà esclusivamente elettrica a batteria. Inoltre, Opel conferma ancora una volta la promessa del suo marchio di rendere la mobilità elettrica e le tecnologie innovative accessibili a un’ampia gamma di acquirenti. In Germania la Frontera Hybrid è disponibile a partire da circa 24.000 euro 1 e la Frontera Electric a partire da circa 29.000 euro.

Durante la giornata di porte aperte, Opel ha offerto a diverse migliaia di visitatori un variegato programma collaterale attorno all’Adam Opel Haus. Opel ha presentato una mostra anniversario con pietre miliari del settore automobilistico. In occasione del suo 60° anniversario, anche l’Opel Design Center ha aperto le sue porte e ha presentato studi innovativi sulla storia dell’azienda.

I visitatori interessati hanno avuto la possibilità di dare un’occhiata dietro le quinte della produzione in fabbrica. Gli appassionati di rally si sono divertiti tantissimo con le prove di guida della Opel Corsa Rally Electric. I test drive con la Rocks Electric, l’innovativa city car elettrica per ragazzi dai 15 anni in su , hanno assicurato tanto divertimento agli adolescenti . Il miglior intrattenimento per i più piccoli è stato offerto dal Kids Corner, dove tra l’altro si è tenuto un corso Kettcar li ha invitati a fare giri emozionanti.