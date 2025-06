Opel Frontera si conferma un SUV spazioso e flessibile con un volume di carico fino a 1.600 litri

Nuova Opel Frontera è la soluzione ideale per ogni avventura quotidiana. Questo SUV familiare non solo si distingue per il suo design robusto e soluzioni intelligenti a prezzi accessibili, ma offre anche una versatilità senza pari. Che tu stia pianificando una vacanza o semplicemente una passeggiata al supermercato, la Frontera elettrica è la compagna perfetta per ogni occasione. Il suo spazioso interno e un incredibile volume di carico fino a 1.600 litri garantiscono che tutto, dalle spese settimanali alle valigie per un lungo viaggio, possa essere facilmente trasportato con comfort e stile.

Opel Frontera: SUV spazioso disponibile come optional anche nella versione a sette posti

Con un prezzo base particolarmente conveniente di 23.900 euro (tutti i prezzi sono IVA inclusa in Germania), la Frontera è disponibile in versione ibrida a cinque posti. I clienti che desiderano un’opzione completamente elettrica e a zero emissioni locali possono scegliere la Frontera Electric a partire da 28.990 euro. Con una lunghezza di 4.385 millimetri, una larghezza di 1.849 millimetri (con specchietti retrovisori esterni ripiegati) e un’altezza di 1.635 millimetri, la Frontera offre ampio spazio. A questo contribuisce anche il design pulito con fiancate e lunotto verticali.

Anche con i sedili posteriori sollevati, il SUV offre un volume di carico di 460 litri. Abbassando i sedili posteriori, divisibili in modo flessibile con un rapporto 60:40, la capacità aumenta fino a circa 1.600 litri, paragonabile alla capacità del vano di carico della bestseller della classe compatta Opel Astra Sports Tourer . Il vano di carico risultante, lungo fino a 1.876 millimetri e largo 937 millimetri, può ospitare numerosi bagagli o utensili da lavoro di varie dimensioni e forme. Il carico dalla parte posteriore è piacevolmente agevole grazie alla soglia di carico alta circa 77 centimetri.

E se questo spazioso SUV dovesse trasportare più di 5 persone, è in grado di farlo. Nell’allestimento GS, la nuova Opel Frontera può essere ordinata anche in versione a sette posti con un piccolo sovrapprezzo di soli 800 euro. I due sedili aggiuntivi della terza fila possono essere ripiegati singolarmente, garantendo la massima flessibilità.

Inoltre, Opel Frontera offre soluzioni adatte a ogni esigenza, sia per i tragitti lunghi che per quelli brevi, grazie a pratici accessori . L’ampia gamma comprende box da tetto di diverse dimensioni, nonché barre portatutto e borse per il trasporto, che aumentano ulteriormente il volume di carico e quindi le possibilità di utilizzo di Frontera, garantendo ordine, pulizia e sicurezza durante il trasporto.