Jeep Cherokee, il prossimo anno potrebbe arrivare un nuovo SUV sulle sue orme

Il mercato automobilistico statunitense presenta una vasta gamma di SUV e non può stupire, soprattutto se si parla di mezzi di grandi dimensioni. Il mercato, nel Nord America in generale, segue leggi che, praticamente da sempre, mettono al centro l’auto grande, spaziosa, alta. In altre parole, il consumatore americano, se vuole un SUV, non considera l’opzione del “compatto”. Mentre i SUV europei tendono a sfoggiare un design spesso delicato, quelli americani hanno spesso un aspetto più grezzo ma altrettanto robusto. Parlando di Jeep, pare sia in ballo il ritorno americano del Cherokee.

Il marchio Jeep, interno a Stellantis, è da tempo sinonimo di affidabilità e successo. La Jeep Cherokee, introdotta per la prima volta nel lontano 1974, ha guadagnato un ampio seguito negli Stati Uniti. Tutto merito della sua versatilità, tra città e terreni accidentati. Dopo un decennio, però, la Cherokee ha iniziato a mostrare i suoi “segni del tempo”, con un calo delle vendite rispetto ad altri modelli più recenti.

Di recente, però, il CEO di Jeep ha annunciato alcune interessanti novità riguardanti il Cherokee. Durante l’evento di presentazione del fuoristrada elettrico Wagoneer S EV, il CEO di Jeep ha rivelato che l’azienda introdurrà due nuovi SUV il prossimo anno. Arriverà un modello del segmento D che riporterà in stile ed essenza alla Cherokee. Sebbene non si sia accennato al nome, molti ritengono che si tratterà del nuovo Cherokee.

Si prevede che il nuovo modello adotterà il sistema di propulsione ibrido che Jeep ha recentemente promosso. Dunque, la prossima Cherokee potrebbe essere un veicolo elettrificato. Sebbene non siano ancora stati divulgati dettagli concreti da Jeep, si parla tanto del successore della Cherokee, dotato di un motore ibrido plug-in.

Bisogna considerare anche il calo delle vendite di Jeep proprio dopo l’interruzione della produzione della Cherokee: non si può negare l’importanze di questo modello iconico, con un ruolo ancora cruciale nel mercato. L’ultima Jeep Cherokee era dotata di un motore diesel da 2,0 litri, un motore diesel da 2,2 litri e un motore a benzina V6 da 3,2 litri, capaci di generare una potenza massima di 272 cavalli.

Ma Jeep, probabilmente, non continuerà con i motori di grossa cilindrata; d’altronde, l’azienda sta evolvendo in direzione delle esigenze moderne. Il nuovo SUV di medie dimensioni di Jeep sarà davvero una nuova (con il potenziale da icona) Cherokee?