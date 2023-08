Jeep Avenger sarà proposta in Brasile solo in versione ibrida

Jeep è al lavoro per portare in Brasile la produzione della nuova Jeep Avenger. Lo stabilimento Stellantis di Betim (MG) ospiterà la produzione di questo modello. Nonostante le voci iniziali suggerissero il contrario, il SUV più piccolo proposto attualmente dal brand americano farà il suo debutto sul mercato brasiliano.

È previsto che il lancio dell’Avenger avvenga all’incirca in concomitanza con l’arrivo della nuova Fiat Argo e si prevede che sarà sul mercato entro il 2025. Entrambi i modelli saranno basati sulla piattaforma modulare CMP, in precedenza utilizzata da Peugeot in Argentina e da Citroën in Brasile.

Jeep Avenger: Stellantis ha confermato l’arrivo del piccolo SUV in Brasile

La Jeep Avenger è considerata dal costruttore americano come l’avversario perfetto per Volkswagen T-Cross e Nivus, Chevrolet Tracker, Fiat Pulse e Nissan Kicks. A differenza di quanto previsto a maggio, la versione brasiliana della nuova Avenger sarà dotata solo di un motore ibrido mentre le varianti 100% a combustione interna sono state escluse.

Il modello sarà equipaggiato con il sistema Bio-Hybrid, che combina il motore turbo flex T200 da 1 litro, un cambio CVT e un propulsore elettrico. Stellantis ha rivelato che questo sistema dispone di un dispositivo elettrico multifunzionale che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento.

Tale dispositivo è in grado di fornire sia energia meccanica che elettrica, migliorando la performance del veicolo e riducendo il consumo di carburante. Inoltre, è capace di generare ulteriore coppia per il motore termico dell’auto, nonché di produrre energia elettrica per ricaricare la batteria da 12V, che opera in parallelo con il sistema elettrico tradizionale del veicolo.

La gamma brasiliana della Jeep Avenger sarà semplificata, con solo tre versioni inizialmente previste. Dal punto di vista estetico, il SUV compatto presenta fari orizzontali molto simili a quelli della Compass e la tipica griglia a sette barre di Jeep. Il paraurti unisce una parte superiore in tinta con la carrozzeria e una inferiore nera.

Il SUV presenta delle prese d’aria inferiori di grandi dimensioni e una griglia a nido d’ape. Lateralmente, la nuova Jeep Avenger presenta dei bordi arrotondati che si estendono lungo la parte inferiore delle portiere. A completare il design esterno, un leggero accenno partendo dal parafango anteriore che termina nei fanali.

Vanta un abitacolo moderno e dedicato

L’abitacolo è arricchito da un quadro strumenti digitale e da un sistema di infotainment con display orizzontale flottante. Il cruscotto presenta delle bocchette di ventilazione che occupano quasi tutto lo spazio disponibile mentre il volante – esclusivo per questo modello – è multifunzione.

Nonostante il SUV più piccolo del brand americano non possieda lo stesso livello di rifinitura interna di più grandi Renegade, Compass e Commander, non rinuncia a un freno di stazionamento elettrico di serie.

Infine, le dimensioni offerte della nuova Avenger sono di 4,08 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza, 1,53 metri di altezza e 2,56 metri di passo. C’è anche un bagagliaio con capacità di 380 litri.