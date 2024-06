Ecco cosa sappiamo sulla nuova Jeep Cherokee che debutterà nel 2026

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi il 2026 sarà l’anno che vedrà il ritorno sul mercato di una nuova Jeep Cherokee. La notizia arriva dagli Stati Uniti e sembra essere molto vicina alla realtà anche se ancora si attende un comunicato ufficiale da parte della casa automobilistica americana che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis. Lo stesso numero uno di Jeep, Antonio Filosa ha confermato l’arrivo di un D-SUV nel 2026 senza però voler dire il nome esatto di questo modello.

Nuova Jeep Cherokee il suo ritorno nel 2026 sembra sempre più probabile

Finora, i dettagli ufficiali a proposito della nuova Jeep Cherokee sono limitati e la casa americana non ha rilasciato ulteriori informazioni. Si sa solo che il veicolo verrà presentato il prossimo anno e uscirà l’anno successivo. Non sono ancora noti dettagli sulla piattaforma, sui motori o altre specifiche, ma sembra che la futura Cherokee sarà leggermente più grande dell’attuale Compass e potrebbe includere una versione appositamente dedicata all’offroad, che utilizzerà ancora una volta il brand Trailhawk.

Si pensa che la piattaforma scelta possa essere la STLA Large di Stellantis. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli su questo atteso modello che a quanto pare sarà commercializzato anche in Europa anche se in un primo momento potrebbe essere venduto solo in Nord America.

Inoltre nei giorni scorsi si era vociferato della possibilità che la versione europea del modello potesse venire prodotta in Italia. Al momento però queste voci non hanno ancora trovato conferme. Ricordiamo che negli ultimi anni questo modello non ha registrato risultati eccezionali a livello globale tanto da essere uscito di scena ad un certo punto ma le cose presto potrebbero cambiare e già nel 2026 le prime unità del nuovo modello potrebbero fare la loro comparsa nelle strade degli Stati Uniti.