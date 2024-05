Jeep Wagoneer S è stata svelata: foto, motori, specifiche e novità

Jeep si lancia nel segmento dei D-SUV elettrificati presentando il suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) al mondo: la Jeep Wagoneer S 2024 Launch Edition. La nuovissima vettura, 100% elettrica, sarà lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e in Canada nella seconda metà del 2024, prima di diventare disponibile nei mercati di tutto il mondo.

Jeep Wagoneer S offre prestazioni esaltanti con 600 CV e oltre 800 Nm di coppia immediata

La Jeep Wagoneer S è proposta esclusivamente in versione 100% elettrica con un’autonomia di oltre 480 km, una potenza di 600 cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una coppia istantanea di oltre 800 Nm Associato al sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, esclusivo del marchio Jeep , la Jeep Wagoneer S ispira fiducia al conducente e ai passeggeri e garantisce una trazione ottimale con qualsiasi tempo e in tutte le condizioni.

“Il lancio della Jeep Wagoneer S completamente elettrica segna un nuovo capitolo nella storia del marchio Jeep”, ha affermato Antonio Filosa, CEO del marchio Jeep. “Basato su quasi un secolo di innovazione e design, questo primo veicolo elettrico globale introdurrà un’intera nuova generazione di guidatori a un’esperienza che è distintamente Jeep e elettrica al 100% in ogni modo con questo nuovo motore elettrico nel veicolo Jeep, che spazia dal V8 elettrico a quello termico (mercati extra UE), i clienti non hanno mai avuto così tanta libertà di scegliere la propria avventura.”

Per rendere la ricarica della batteria di questo primo veicolo elettrico globale del marchio Jeep facile e veloce per i clienti, la Jeep Wagoneer S è dotata di una batteria da 400 volt, 100 kWh e consente ai proprietari di ricaricare il veicolo dal 20% all’80% in 23 minuti (con un caricabatterie rapido CC).

Le prestazioni della Jeep Wagoneer S 2024 sono ai migliori livelli del segmento. Si basano sulla qualità della piattaforma STLA Large, estremamente flessibile e pensata fin dall’inizio per l’elettricità. Gli ingegneri del marchio Jeep hanno modificato la piattaforma STLA Large per regolare la lunghezza, la larghezza, le sospensioni e le configurazioni del gruppo propulsore per adattarla specificamente alla Jeep Wagoneer S e ottimizzare le prestazioni.

La trazione integrale standard offre più dinamismo e tranquillità su strada e in condizioni diverse. Gli Electric Drive Module (EDM) progettati da Stellantis azionano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori per una risposta istantanea della coppia, mentre l’ esclusivo sistema di gestione della trazione Selec-Terrain offre cinque modalità di guida distinte: Auto, Sport, Eco, Snow, Sabbia.

Gli EDM 3-in-1 di Jeep Wagoneer S combinano il motore elettrico, il cambio e l’elettronica di potenza in un’unica unità compatta, potente ed efficiente. L’EDM anteriore è dotato di un sistema di disconnessione delle ruote per ridurre il consumo di energia a velocità di crociera e ottimizzare l’autonomia.

L’uso di nuove tecnologie e tecniche ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo della Jeep Wagoneer S. Per migliorare l’esperienza di guida e ridurre i livelli di rumore e vibrazioni per creare un abitacolo silenzioso e una guida fluida, gli ingegneri Jeep hanno migliorato la rigidità torsionale della carrozzeria 35% rispetto ai precedenti SUV del segmento D del marchio, per una guida e una manovrabilità superiori e una risposta efficiente agli input del conducente.

Un veicolo forgiato da tradizione leader della categoria, innovazione e raffinatezza, la Jeep Wagoneer S 2024 è pronta a tracciare il proprio percorso con il suo stile unico. Il design esterno di questo nuovo SUV è una combinazione intelligente di proporzioni armoniose ed efficienza aerodinamica che reinterpreta il lato funzionale del marchio Jeep alla luce della nuova era dell’elettrificazione. Il paraurti anteriore è elegantemente sottolineato da un’esclusiva griglia a sette feritoie. Non più necessaria per consentire il flusso d’aria e il raffreddamento, la griglia chiusa ora illumina la “striscia luminosa” quando ci si avvicina al veicolo. La nuova illuminazione ambientale si ispira all’architettura moderna e offre un aspetto distintivo.

La ricerca aerodinamica è accentuata dall’inclinazione e dalla curvatura di cofano e parabrezza, consentendo di ottimizzare prestazioni ed efficienza alle alte velocità. La linea del tetto spiovente scende sotto uno spoiler posteriore a sbalzo, collegando funzione ed estetica con la silhouette caratteristica della Wagoneer S.

La Jeep Wagoneer S Launch Edition sarà dotata esclusivamente di eleganti accenti scuri. Offrendo stile e personalizzazione, la Launch Edition presenta cerchi Gloss Black da 20 pollici, nonché dettagli esterni Gloss Black e grigio scuro ovunque. Il cromo è assente, poiché il team di progettazione ha cercato di incorporare processi e materiali più rispettosi dell’ambiente. Finiture in raso verniciato e tetto apribile panoramico per un’esperienza all’aria aperta differenziano questa Launch Edition (solo USA).

Quando si tratta di un veicolo elettrico al 100%, l’aerodinamica è una parte cruciale dell’equazione di progettazione complessiva. I progettisti e gli ingegneri del marchio Jeep fissano obiettivi ambiziosi per ottenere prestazioni aerodinamiche ottimali per massimizzare l’efficienza, l’autonomia e le prestazioni mantenendo un aspetto elegante e premium. Utilizzando strumenti all’avanguardia e un rigoroso processo di test e sviluppo, comprese le gallerie del vento all’avanguardia, il team ha raggiunto un coefficiente di resistenza aerodinamica (C x ) di 0,29, il più basso mai raggiunto da una veicolo Jeep e un miglioramento di circa il 15% rispetto alla media dei SUV.

Strutturalmente, il tetto e lo spoiler del portellone posteriore sono angolati per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica. Le maniglie delle porte montate a filo, i parafanghi posteriori e gli spoiler integrati aiutano a guidare il flusso d’aria intorno al veicolo e a controllare il punto di divisione nella parte posteriore. Inoltre, un sistema di protezione sottoscocca integrato, spoiler sulle ruote anteriori di forma tridimensionale e un design unico del pannello oscillante dirigono il flusso d’aria in modo fluido attorno alle ruote e verso la parte posteriore del veicolo per ridurre al minimo la resistenza. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere Wagoneer S il SUV a marchio Jeep più aerodinamico mai progettato.

Pioniere e primo SUV di lusso moderno del settore, l’iconico Jeep Wagoneer del 1963 si è distinto rispetto alla concorrenza, aprendo il percorso innovativo e di mentalità aperta verso l’adozione diffusa dei SUV. Sei decenni dopo, la Jeep Wagoneer S 2024 continua a superare i limiti e ad evolvere l’iconico marchio Jeep con un nuovo approccio alla tecnologia, alla raffinatezza e all’innovazione.

La Jeep Wagoneer S 2024 si basa sulla tradizione del marchio Jeep con interni di livello mondiale che esemplificano l’arte del viaggio. I suoi interni, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, impressionano tanto quanto le sue prestazioni, con uno schermo dalla diagonale totale di oltre 45 pollici, ai migliori livelli della sua categoria, uno schermo interattivo per il passeggero anteriore esclusivo del segmento, con finiture curate e materiali eleganti.

Basandosi sugli spunti di design della Jeep Grand Wagoneer di attuale generazione, l’interfaccia è completamente digitale con controlli e interfacce moderni. Il volante sportivo a 2 razze presenta un nuovo rivestimento in vinile Cabo antimicrobico. Il sistema di apertura elettronica delle porte, il primo per un modello Jeep, può essere attivato facilmente con un leggero tocco del pollice.

Il pulsante di avvio è riposizionato e circondato da un metallo pressofuso di zinco. La versione Launch Edition viene fornita di serie con illuminazione LED personalizzabile con impostazioni giorno/notte, nonché illuminazione ambientale attiva con una scelta di 64 colori. La Jeep Wagoneer S accoglie cinque passeggeri in grande comfort: è l’unico veicolo 100% elettrico del suo segmento ad avere di serie i sedili posteriori riscaldati e ventilati (solo Stati Uniti).

Gli audiofili alla ricerca di un sistema audio premium e coinvolgente non hanno bisogno di cercare oltre: la nuova Jeep Wagoneer S è ciò che fa. Attraverso una partnership esclusiva per il segmento con McIntosh, le prestazioni audio sono fornite da un sistema composto da 19 altoparlanti. Alimentato da un amplificatore da 1.160 watt e un subwoofer da 12 pollici per una qualità dei bassi eccezionale, il sistema ad alte prestazioni offre un’esperienza coinvolgente, facendo sentire tutti nel veicolo come se fossero in uno studio di registrazione con i loro artisti preferiti.

L’uso di risorse e materiali riciclati è stato consapevolmente integrato nella Jeep Wagoneer S. Le superfici dei sedili, della console, delle porte e del cruscotto sono realizzate in materiale sintetico privo di pelle. Il cielo è realizzato in microfibra di alta qualità e i tappetini premium sono realizzati con materiali riciclati.

Leader della categoria tra tutti i veicoli elettrici, il nuovissimo Wagoneer S 2024 offre uno schermo ad alta definizione da oltre 45 pollici di diagonale, incluso un display frontale interattivo da 10,25 pollici esclusivo del segmento display passeggero che comunica direttamente con il sistema Uconnect 5 Il sistema consente, ad esempio, al passeggero anteriore di gestire la navigazione in modo che il conducente possa concentrarsi sulla strada.

Il conducente del Wagoneer S potrà godere di una guida elevata e di una connettività all’avanguardia grazie al nuovissimo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici progettato per essere intuitivo. Lavorando con il sistema di navigazione integrato standard, le nuove visualizzazioni dinamiche della strada assistono meglio il conducente e completano il sistema di guida semi-autonoma del veicolo. Offre inoltre una serie di menu, comprese voci specifiche per l’elettricità, come il livello di carica, lo stato della batteria e la potenza disponibile. Quando è parcheggiato e collegato alla presa di corrente, il quadro strumenti del Wagoneer S visualizza lo stato di carica attuale, che si attiva quando viene rilevata la chiave telecomando.

Il touch screen centrale da 12,3 pollici ospita il sistema Uconnect 5. La reattività e la leggibilità dello schermo sono state migliorate. Un’ampia gamma di colori e la retroilluminazione consentono inoltre una migliore proiezione delle applicazioni di sistema.

La Jeep Wagoneer S offre anche una gamma di servizi connessi associati all’app Jeep, che aiutano i proprietari a comprendere e accedere in remoto a informazioni come il livello di carica della batteria. Ad esempio, con la funzionalità Dynamic Range Mapping, una volta inserita una destinazione nel navigatore, gli algoritmi calcolano e visualizzano visivamente sulla mappa la distanza che può essere percorsa in base all’autonomia del veicolo.

Wagoneer S 2024 offre una combinazione di oltre 170 funzionalità di sicurezza standard che contribuiscono a rendere la strada più sicura con una tecnologia avanzata di assistenza alla guida. L’equipaggiamento della versione Launch Edition comprende l’assistenza alla guida semi-autonoma, l’assistenza alle collisioni agli incroci, il rilevamento della sonnolenza, il riconoscimento dei segnali stradali e la telecamera a 360°. Attraverso aggiornamenti via etere , Jeep Wagoneer S continuerà a evolversi e a ricevere funzionalità e servizi innovativi, prestazioni e altre tecnologie.