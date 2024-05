Una delle ultime Ferrari 812 GTS trattata in modo esclusivo dagli specialisti di Maranello

Punta sulle note della classe l’allestimento sviluppato per una Ferrari 812 GTS dagli uomini del reparto Tailor Made della casa emiliana. Gli interventi, come al solito, non hanno riguardato la meccanica, ma si sono focalizzati sulla veste cromatica e sulla configurazione specifica dell’abitacolo. Un trattamento soft, ma fortemente distintivo, che scrive nuove note di esclusività per la versione scoperta della precedente ammiraglia a motore anteriore del “cavallino rampante”, il cui posto è stato ora preso dalla nuova 12Cilindri.

Con riferimento al modello di cui ci stiamo occupando, gli specialisti del reparto personalizzazioni di Maranello hanno saputo interpretare al meglio le richieste del committente, accompagnato in tutto il processo di definizione del prodotto, per regalargli un’esperienza emotiva unica, nel rispetto dei cardini del buongusto e della tradizione.

La più recente Ferrari 812 GTS creata dagli specialisti di Tailor Made racchiude l’essenza del lusso italiano. Per la carrozzeria è stato scelto un elegante Grigio Coburn lucido, interrotto al centro, in modo felice, da una striscia in Argento Nurburgring, che percorre l’auto in senso longitudinale. Nell’abitacolo spicca la tappezzeria in pelle Heritage Noce Poltrona Frau, che offre dei rimandi al passato, in un quadro cromatico perfettamente abbinato alle alchimie cromatiche esterne. Per il resto, tutto inalterato. D’altronde stiamo parlando di un’auto che non ha bisogno di nulla, essendo al vertice della specie, soprattutto sul piano ingegneristico ed emotivo.

Ferrari 812 GTS: una “belva” scoperta

Lo splendore tocca il suo diapason nell’unità propulsiva, custodita sotto il lungo cofano anteriore. Si tratta di un V12 aspirato da 6.5 litri, dall’allungo infinito, che regala brividi sensoriali pazzeschi con la forza dei suoi 800 cavalli, erogati con sonorità uniche e inebrianti. Superfluo dire che le prestazioni sono al vertice. Un dato su tutti: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene messa in archivio dopo appena 2.9 secondi, ma è soprattutto l’esperienza di guida a incassare il primato, senza esitazioni.

La Ferrari 812 GTS è una forza della natura. Il suo handling è quasi perfettamente sovrapponibile a quello della sorella coupé, rispetto alla quale offre il valore aggiunto della guida en plein air, apprezzata da molti clienti di questa tipologia di vetture. Con una “rossa” del genere si può apprezzare al meglio la magia della “Dolce Vita“, ma con il vantaggio di una riserva energetica e di una finezza caratteriale che ne fanno un’arma di estrema efficacia quando c’è da andare forte, nei contesti adeguati.