Ferrari 12Cilindri quasi senza veli su strada | Video

Un breve video mostra un esemplare definitivo della nuova Ferrari 12Cilindri mentre esce dagli stabilimenti di Maranello, con una leggera camaffatura grafica, per una sessione di collaudo. È la prima volta che i tester del “cavallino rampante” vanno in giro con un esemplare quasi standard, non con muletti pesantemente mascherati. Del resto, l’auto è stata ormai svelata, quindi le scelte stilistiche fatte da Flavio Manzoni sono note a tutti. Fa un certo effetto, però, vedere la nuova creatura del marchio sulle normali arterie viarie, anche se per pochi secondi.

L’immersione nel mondo reale consente di farsi un giudizio estetico più affidabile, per la presenza di riferimenti ordinari, assenti in occasione della presentazione a Miami Beach, dove a fare da sfondo c’erano delle scenografie futuristiche.

Anche se il filmato odierno non è il migliore per valutare il design della nuova Ferrari 12Cilindri, permette comunque di elaborare un’idea più precisa sulla sua presenza scenica. Questa volta evito di esprimere il mio punto di vista, perché non voglio incidere, neppure per sbaglio, sulle valutazioni di ciascuno di voi. Sarebbe interessante conoscere il vostro parere sulla “rossa” più recente, tenendo conto anche dei fotogrammi del breve video di oggi.

Ferrari 12Cilindri: una belva di lusso

Come sapete, la Ferrari 12Cilindri è la più fresca rappresentante della stirpe di modelli V12 col motore disposto in posizione anteriore, come sulla “vecchia” 365 GTB/4 Daytona cui, in qualche modo, si connette il suo codice espressivo. Sotto il cofano anteriore di questa coupé (come della sorella scoperta), pulsa un dodici cilindri aspirato da 6.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 830 cavalli a 9250 giri al minuto e una coppia di 678 Nm a 7250 giri al minuto.

Si tratta di un cuore prezioso e di estrema raffinatezza ingegneristica, che ripaga l’apparato sensoriale con allunghi fenomenali e con un sound inebriante. Sublime anche l’elasticità. L’80% della coppia è già disponibile a 2500 giri al minuto, regalando una risposta istantanea al pedale del gas, che fa sparire i 1560 chilogrammi di peso.

Al cambio doppia frizione (DCT) a 8 velocità il compito di scorrere le marce alla velocità della luce, ma con quella energica spinta sulla schiena che ci si aspetta dalle “rosse”. Superfluo dire che il quadro prestazionale è al top fra le grosse GT a motore endotermico, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h. Eccellente anche la frenata, ben illustrata dagli appena 122 metri richiesti per fermare completamente il veicolo dalla velocità di 200 km/h.