La Ferrari 812 GTS Tailor Made con rimandi alla Testarossa Spider di Gianni Agnelli

Una Ferrari 812 GTS è stata vestita dal reparto Tailor Made della casa di Maranello con un allestimento che rende omaggio alla Testarossa Spider (telaio numero 062897) appartenuta all’avvocato Gianni Agnelli. Le foto dell’esemplare così configurato sono state pubblicate sul profilo Facebook di Ferrari Scuderia Monte-Carlo, prestigioso official dealer del marchio nel Principato di Monaco. Questa concessionaria, nota in ogni angolo del mondo, sorge al civico 5 di Avenue Princesse Grace: una via speciale, che incornicia felicemente i locali espositivi.

Qui è stata immortalata la Ferrari 812 GTS di cui ci stiamo occupando, rifinita in Argento Nürburgring, con sottili linee in Azzuro Testarossa ad avvolgerne il corpo. Gli interni sono in Connolly Blu Leather Vaumol. L’omaggio all’auto del capitano d’industria italiano è quindi completo, con riusciti ed eleganti richiami sia nella carrozzeria che nell’abitacolo, pellami compresi.

Fonte di ispirazione, come dicevamo, è stata la livrea della Ferrari Testarossa Spider ordinata da Gianni Agnelli nel 1986, per festeggiare in modo adeguato i suoi 20 anni alla presidenza di Fiat. Il celebre imprenditore torinese amava le auto personalizzate. Anche in questo caso si fece confezionare un mezzo unico, entrato nella storia, sia per l’esclusività, sia per la capacità di narrare l’inclinazione verso il buon gusto e l’eccellenza sartoriale del ricco committente.

Su questa Ferrari 812 GTS Tailor Made manca solo il bianco magnolia della capote in tela, semplicemente perché qui c’è un tetto rigido retrattile. Sul piano meccanico e funzionale nessuna modifica rispetto all’auto di partenza: non era necessario, perché si è al cospetto dell’eccellenza sul piano emotivo, prestazionale ed ingegneristico. Il modello in esame gode della spinta di un esuberante motore V12 aspirato da 6.5 litri, capace di erogare una potenza massima di 800 cavalli, concessi in un quadro sonoro di straordinaria presa sensoriale. Le note sono della miglior specie, come la finezza della costruzione.

Stiamo parlando di un autentico monumento della capacità progettuale umana. Il cuore della Ferrari 812 GTS meriterebbe la tutela dell’Unesco. Superfluo dire che il quadro prestazionale è al top. Basta una sola cifra a chiarire le cose: qui lo scatto da 0 a 100 km/h viene archiviato in soli 2.9 secondi, ma i numeri, per quanto straordinari, non riescono ad esprimere in modo pieno la magia della supercar emiliana. Quest’ultima miscela con grande armonia l’eleganza alle note sportive, in un quadro funzionale godibile anche a cielo aperto. Impossibile non farsi sedurre da una realizzazione del genere.

Fonte | Profilo Facebook Ferrari Scuderia Monte-Carlo