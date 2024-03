Una Ferrari Daytona SP3 “Tailor Made” dagli effetti speciali

Una Ferrari Daytona SP3 è stata personalizzata col programma Tailor Made della casa di Maranello. Questa è una delle auto più esclusive di sempre. Con lei la dimensione del sogno guadagna il suo diapason. Ogni acquirente cerca di configurarsela in modo speciale, per farla aderire meglio ai gusti personali.

Nel caso in esame, i professionisti del noto reparto del “cavallino rampante” hanno dato forma alla richiesta sviluppando una veste cromatica particolare per la carrozzeria del modello. La scelta è caduta su una finitura in fibra di carbonio a vista, con effetto Transitional Oro. Il risultato è sorprendente.

Per l’interno si è optato per un abbinamento pelle Muschio e Alcantara nero. Il mix profuma di eleganza e potenza, oltre che di distizione, ma per quel che mi riguarda, le tinte classiche della carrozzeria hanno un fascino, anche storico, superiore.

Protagonista del trattamento, come dicevo, è stata in questo caso una Ferrari Daytona SP3, splendida hypercar in serie limitata che è una vera gioia dei sensi. Fra le auto dell’era moderna è una delle più carismatiche. Nessuna, forse, dopo la F40, si era avvicinata così tanto al fascino di quest’ultima. Qui Flavio Manzoni ha dato espressione alla dimensione più pura dell’energia.

I muscoli sinuosi del modello e la trama volumetrica evocano il ricordo della 330 P4 e della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Riferimenti di altissimo spessore, come impone la Serie Icona cui appartiene. Base di partenza è stato il telaio della Ferrari LaFerrari Aperta, rispetto alla quale la Daytona SP3 si offre in modo profondamente diverso, non solo sul piano estetico, ma anche per la rinuncia alla propulsione ibrida. Un valore aggiunto per i cultori della tradizione.

Sotto il sensuale cofano posteriore, ampiamente dimensionato, sviluppa infatti la sua energia un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, che mette sul piatto 840 cavalli di razza, accompagnati da un’erogazione sublime e da sonorità meccaniche inebrianti. Questo è davvero un Patrimonio dell’Umanità. Non esiste nulla, in ambito meccanico, che possa essergli paragonato. Le prestazioni sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima è di 340 km/h. Il piacere sensoriale che si ricava con questa vettura è, tuttavia, nettamente maggiore a quanto le cifre, per questo apicali, lascino immaginare.