Il grande rinnovamento in Alfa Romeo: chi va fuori produzione e chi entra nella gamma

Come previsto alcuni mesi fa, la famiglia dell’Alfa Romeo, quella composta in particolare da Giulia e Stelvio, non farà parte della parco automobilistico americano per quanto riguarda l’annata 2025. Il duro colpo per il panorama automotive a stelle e strisce ha già coinvolto, nello stesso periodo, altri modelli ormai fuori produzione come la Chevrolet Camaro, la Maserati Ghibli, la Mitsubishi Mirage e la Ram 1500 TRX.

Tuttavia, pare che questa prestigiosa assenza italiana sia temporanea poiché il marchio italiano sta intensificando i suoi sforzi di rinascita in altri mercati, specie europei. Sebbene la berlina Giulia e il SUV Stelvio rimangano le offerte più datate dall’ultimo aggiornamento, Alfa Romeo ha rapidamente lanciato diversi nuovi modelli nel corso di questo 2024.

In questo modo, in qualche modo, Alfa Romeo ha voluto spezzare lo status quo, rompendo così con la precedente stagnazione del marchio. Il SUV compatto Tonale ha segnato l’entrata del Biscione nel territorio ibrido con la sua versione ibrida plug-in. Oltre a ciò, c’è stata l’atteso ritorno della supercar Alfa Romeo 33 Stradale, riservata proprio a 33 fortunati acquirenti, disponibile sia nella variante V6 biturbo da 3,0 litri che in quella completamente elettrica.

Nessuna di queste novità si avvicina all’impatto dell’ultimo arrivato: il SUV compatto completamente elettrico, il primo veicolo di serie elettrico prodotto dal marchio, strettamente imparentato con gli altri CUV di classe B del gruppo Stellantis. Inizialmente denominato Alfa Romeo Milano, questo modello ha sollevato polemiche per l’associazione del suo nome, portando a una rapida ridenominazione in Junior, richiamando l’eredità delle coupé Giulia degli anni ’60.

Non sono solo indiscrezioni quelle che riferiscono come la prossima Giulia abbandonerà i motori a combustione interna in favore dell’elettrificazione, seguendo così le recenti tendenze del mercato europeo e fuori dal Vecchio continente.

Dimas Ramadhan, del canale YouTube “Digimods DESIGN” ha già immaginato la Giulia come una berlina ibrida anziché completamente elettrica. In un rendering si uniscono tradizione e innovazione per una reinterpretazione della “Tipo 952”.