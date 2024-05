Alfa Romeo Tonale: il SUV si conferma un gran successo

Alfa Romeo Tonale da quando ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2022 ha dimostrato di essere un veicolo molto apprezzato dai clienti in Italia e anche al di fuori dei confini italiani. Non è un caso che da quando questo crossover di segmento C è presente sul mercato la casa automobilistica del Biscione ha iniziato a fare sempre più utili.

Alfa Romeo Tonale è il SUV di segmento C più venduto in assoluto da Stellantis in Italia

Nelle scorse ore Alfa Romeo Tonale è tornato a far parlare di se grazie agli ottimi risultati di vendita registrati in Italia nel mese di aprile 2024 da poco concluso. Il recente modello del Biscione ha infatti registrato una quota di mercato del 6 per cento nei primi nel quarto mese del 2024. Questo dato ha permesso al veicolo di confermarsi al quarto posto assoluto tra i SUV di segmento C più venduti nel nostro paese. Inoltre il modello di Alfa Romeo risulta essere il C-SUV più venduto in Italia dal gruppo Stellantis.

Se consideriamo il periodo che va da gennaio ad aprile 2024, Alfa Romeo Tonale ha visto crescere la sua quota di mercato dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ancora migliore è la situazione nel settore del Noleggio a lungo termine, una formula sempre più diffusa e apprezzata nel nostro paese, dove il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione ha visto aumentare la sua quota dello 0,8 per cento.

Sicuramente nella crescita delle vendite di Alfa Romeo Tonale un grosso contributo lo hanno dato le ultime novità introdotte alla sua gamma e cioè la versione ibrida plug-n Q4 con motore da 280 cavalli e la serie speciale Tributo Italiano. Queste novità hanno contribuito alla crescita della popolarità del modello in Italia come confermato dai risultati di vendita del primo quadrimestre del 2024. Sulla scia di questi dati incoraggianti il biscione avvia adesso le vendite di Alfa Romeo Junior nuova entry level del marchio con prezzi che partono da 29.900 euro per la versione base con motore ibrido.