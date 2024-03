Alfa Romeo lancia il “33 Stradale Day”

Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui la 33 Stradale ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo mondiale, rappresentando un’icona leggendaria che incarna i valori distintivi di uno dei marchi sportivi più celebri. Il numero 33 è diventato un simbolo di identità e, in suo onore, Alfa Romeo annuncia la creazione del “33 Stradale Day”. A partire dal 3 marzo 2024, questo evento annuale mira a diventare una giornata di celebrazione condivisa tra gli appassionati di tutto il mondo e i loro oltre 250 club, tutti uniti dalla passione per il marchio.

Alfa Romeo introduce il “33 Stradale Day” in un’occasione speciale per celebrare appositamente il numero “33”.

La data del 3/3 assume un significato simbolico, soprattutto per commemorare il nome della nuova vettura fuoriserie di Alfa Romeo, un autentico “manifesto” delle attuali e future capacità del marchio italiano in termini di stile ed esperienza di guida. Questa coupé a due posti, realizzata in soli 33 esemplari esclusivi per altrettanti fan del marchio, fonde sapientemente tradizione e innovazione. Progettata con un processo artigianale unico e con i più elevati standard di qualità, questa vettura incarna un’attenzione maniacale per ogni dettaglio.

Il numero 33 è diventato un elemento ricorrente nel marchio Alfa Romeo. Una coincidenza sorprendente, ma non casuale, è che questo stesso numero sia presente nei risultati commerciali del 2023 dell’azienda: a livello globale, Alfa Romeo ha registrato una crescita del 33% rispetto al 2022. Questo eccezionale allineamento sembra quasi fatto apposta per celebrare il rinascimento dell’iconica vettura degli anni ’60.

Il valore simbolico e celebrativo del numero 33 continua a manifestarsi anche nel passato. Tornando indietro nel tempo, possiamo vedere come questo numero abbia un significato speciale. Esattamente 33 mesi fa, nel giugno del 2021, l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 ha trionfato nella rievocazione storica della 1000 Miglia, una competizione automobilistica storica definita da Enzo Ferrari come “la corsa automobilistica più bella del mondo”. Questa vittoria ha reso ancor più tangibile il legame tra il marchio Alfa Romeo e il numero 33, confermando ulteriormente la sua rilevanza simbolica nel contesto dell’automobilismo.

Guardando ancora più indietro nella storia, il 1933 rappresentò un anno di gloria sportiva per Alfa Romeo, durante il quale il marchio dominò le competizioni automobilistiche e il suo stemma affascinò e conquistò il cuore di tutti gli appassionati di corse.

La celebre coppia composta da Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti Compagnoni trionfò nella leggendaria Mille Miglia a bordo della potentissima 8C 2300. Con lo stesso veicolo, Antonio Brivio conquistò la Targa Florio, la corsa automobilistica di durata più antica al mondo, disputata in Sicilia. Infine, sempre a bordo della gloriosa 8C 2300, il duo Nuvolari e Raymond Sommer vinse la leggendaria 24 Ore di Le Mans. Questi trionfi hanno contribuito a consolidare la leggenda di Alfa Romeo nel mondo delle corse automobilistiche, rendendo il 1933 un anno di straordinaria importanza nella sua storia.

Dunque il numero 33 si rivela un vero e proprio numero magico quest’anno per Alfa Romeo e la sua Tribù. In occasione del primo “33 Stradale Day”, il Centro Stile Alfa Romeo ha realizzato nuove immagini ufficiali che ritraggono la vettura fuoriserie in un esclusivo ed evocativo Blu Reale. Questo colore, già disponibile sulla mitica 33 del 1967, è uno dei tre colori di carrozzeria proposti insieme al classico Rosso Alfa e al più sofisticato Rosso Villa d’Este.