Ram 1500 TRX ai saluti: arriva l’esclusiva edizione finale

RAM rende omaggio a un modello che ha segnato la storia del marchio – l’attuale RAM 1500 TRX, spinta dal motore HEMI V-8 da 6,2 litri sovralimentato attraverso una versione esclusiva realizzata per gli appassionati che vogliono conservarne un ricordo indimenticabile. La produzione di questo modello terminerà alla fine del 2023, e per celebrarlo in perfetto stile RAM, il brand ha deciso di lanciare un’edizione speciale dedicata come model year 2024: la 2024 RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition. Solo 4.000 unità riservate ai veri appassionati, per un’auto da 702 cavalli e 881 Nm di coppia con il motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri.

Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition sarà prodotto in 4.000 unità

RAM 1500 TRX 6.2L V8 sovralimentato – Edizione finale dà agli acquirenti di camion ad alte prestazioni un’ultima occasione di possedere un pezzo di storia automobilistica. Il modello si presenta come una combinazione unica di tecnologia, grafica, prestazioni e aspetto esterno, offrendo più opzioni di personalizzazione a partire dagli esterni: il veicolo è infatti disponibile in otto colori esterni, di cui tre nuovi ed esclusivi. Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise e offre contenuti altamente distintivi tra cui cerchi Satin Titanium con sistema antitallone con stemma sul cofano da 6,2 litri abbinato e decalcomania sul pianale.

Contenuti distintivi vengono ripresi dagli interni, con la RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 caratterizzata dalla presenza di cuciture Patina su plancia, sedili e logo “TRX” ricamato sullo schienale, splash screen dedicato sul cluster e 4×4. intrecciare fibra di carbonio opaca sul cruscotto, sulle porte, sulla console e sul volante. Sono inoltre presenti contenuti ultra premium progettati specificamente per il modello: un badge sulla console centrale che mostra il numero di costruzione, un badge sul cruscotto TRX lato passeggero con finitura Satin Titanium e inserti sui pannelli delle portiere in pelle scamosciata Triaxle.

RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 unisce un’aspetto esclusivo con una potenza ineguagliabile, grazie al provato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri ad alte prestazioni, valutato a 702 cavalli e 881 Nm di coppia, garantendo una velocità massima di 190 km/h anche per sessioni di guida prolungate senza degrado delle prestazioni. Abbinato a un cambio automatico TorqueFlite a otto velocità ad alta capacità di coppia, il Ram TRX offre un livello di prestazioni ottimizzato. La sua commercializzazione partirà da subito e come tutti i veicoli RAM, la RAM 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition 2024 sarà commercializzata in Europa dalla rete ufficiale RAM Trucks, che ha assunto ancora una volta il ruolo di partner commerciale internazionale.