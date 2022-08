Maserati Ghibli saluterà il mercato nel 2024

La Maserati Ghibli scomparirà dalle concessionarie del brand nel 2024 poiché il marchio di Stellantis consoliderà la sua gamma di berline, eliminando anche l’opzione del V8 biturbo.

Introdotta nel 2013, la Ghibli è tornata da una pausa per affrontare ancora una volta artisti del calibro di BMW Serie 5. Tuttavia, sarà eliminata entro il 2025 poiché il Tridente ha registrato un calo delle vendite negli ultimi anni.

Maserati Ghibli: la berlina entry-level uscirà di scena fra qualche anno

Secondo i piani annunciati all’inizio di quest’anno, sia la Ghibli che la Quattroporte verranno fuse in un unico modello tra qualche anno. Da queste nascerà una nuova berlina che si chiamerà Maserati Quattroporte, ma di dimensioni simili alla Ghibli.

Con l’uscita dal mercato di questa vettura, segnerà la fine di una Maserati con V8 visto che le attuali Ghibli, Quattroporte e Levante (anch’esso destinato ad essere sostituito da un nuovo modello nel 2025). Saranno gli ultimi veicoli del marchio automobilistico modenese ad avere un motore a otto cilindri. Si tratta di un’unità biturbo da 3.9 litri di origine Ferrari.

La prossima Quattroporte e il prossimo Levante offriranno un motore 100% elettrico, anche se non è ancora chiaro se verranno proposti soltanto con un propulsore full electric o avranno anche le versioni tradizionali.

Grant Barling, direttore generale di Maserati Australia, ha dichiarato a Drive che il piano a lungo termine è che la Maserati Ghibli sarà sostituita con la nuova Quattroporte. L’obiettivo è fondere la Ghibli e la Quattroporte in un’unica auto. Quindi, la Quattroporte diventerà un modello a passo corto di dimensioni simili alla Ghibli, ma si chiamerà a Quattroporte.

Come anticipato qualche riga fa, il motivo per cui la casa automobilistica modenese ha scelto di mettere la parola fine alla Ghibli è il rallentamento delle vendite delle berline visto che ormai i consumatori sono più interessati ai SUV e ai crossover, come il Grecale e il Levante.

Barling ha infatti precisato che il segmento delle auto di grandi dimensioni in cui è presente la Ghibli è diminuito parecchio. Le vendite sono in calo, ma la quota di mercato di Maserati è in aumento nel segmento. A parte la Porsche Taycan, questa categoria ha continuato a registrare perdite da circa 15 anni.

In Australia, la quota di mercato della vettura è cresciuta nell’ultimo periodo

Riferendosi specificamente al mercato australiano, il general manager ha dichiarato che la quota della Ghibli nel segmento delle grandi auto di lusso è passata dal 4,4% al 5,9%, sebbene le vendite siano diminuite del 36% su base annua.

L’anno migliore per la Maserati Ghibli in Australia è stato il 2015, quando sono state vendute 345 unità in 12 mesi, pari al 7,2% di 4781 veicoli venduti complessivamente nel segmento delle auto di lusso di grandi dimensioni.

Nel frattempo, le immatricolazioni delle Quattroporte sono calate del 30% su base annua. Fino ad ora, nel 2022, Maserati ha venduto appena sette esemplari rispetto ai 10 nello stesso periodo del 2021, in un segmento in calo del 25,4%.

In base al piano annunciato all’inizio di quest’anno, Maserati diventerà 100% elettrica entro la fine del decennio, offrendo ogni modello venduto con una versione elettrica entro il 2025. Le versioni elettriche del Grecale e di GranTurismo e GranCabrio di prossima generazione dovrebbero debuttare nel corso del 2023, assieme alla versione a zero emissioni della MC20.

Le prossime Quattroporte e Levate, invece, sono attese nel 2025. Infine, tutte le future Maserati elettriche porteranno il badge Folgore, che in italiano si traduce fulmine.