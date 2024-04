Stellantis vuole costruire 100.000 veicoli a idrogeno all’anno

Stellantis punta sull’energia a idrogeno con celle a combustibile oltre alle auto elettriche. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato l’obiettivo di produrre 100.000 veicoli all’anno con trazione a celle a combustibile entro il 2030.

Stellantis prevede di produrre in serie automobili con celle a combustibile con l’obiettivo di 100 mila veicoli a idrogeno all’anno

Per offrire una flotta di veicoli a basse emissioni sono necessarie diverse tecnologie e per Stellantis la batteria e la cella a combustibile sono tecnologie che si completano a vicenda poiché entrambe coprono casi d’uso diversi. “L’idrogeno sarà una parte essenziale della mobilità senza CO2 del futuro. Vogliamo offrire in Europa una gamma di prodotti completamente decarbonizzati a partire dal 2030. Abbiamo bisogno di questa tecnologia anche per questo” ha dichiarato Jean-Michel Billig, capo del programma sull’idrogeno di Stellantis

Stellantis prevede quindi di produrre in serie automobili con celle a combustibile in modo che almeno 100.000 veicoli alimentati a idrogeno possano essere prodotti ogni anno entro il 2030. Il gruppo si concentra principalmente sui veicoli commerciali. Secondo Jean-Michel Billig, Stellantis prevede che la quota di mercato di questa tecnologia nei veicoli commerciali potrebbe raggiungere il 40 per cento.

Stellantis offre veicoli commerciali di medie dimensioni con celle a combustibile dalla fine del 2022, ma finora ne sono stati venduti solo 350, secondo Die Welt. Il gruppo sta ora avviando la produzione in serie. La produzione di veicoli più grandi dovrebbe iniziare in Polonia quest’anno, ha affermato Billig. La produzione americana dovrebbe poi seguire il più rapidamente possibile, soprattutto con il grande RAM 5500 in versione a celle a combustibile. Questa nuova variante del pick-up dovrebbe essere prodotta in Messico. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in proposito da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.