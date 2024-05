Stellantis: i nuovi Ram a idrogeno saranno realizzati in Messico

Stellantis inizierà presto a offrire versioni alimentate a idrogeno dei suoi più grandi RAM Truck in Nord America e arriveranno dal Messico. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares prevede di espandere notevolmente la propria gamma di veicoli alimentati a idrogeno nei prossimi anni, passando dai 350 esemplari dei suoi furgoni per consegne HFCEV venduti lo scorso anno a oltre 100 mila unità all’anno entro il 2030 . Si prevede che la maggior parte di queste vendite saranno guidate dai loro clienti commerciali. Negli Stati Uniti, ciò significa RAM Trucks.

Il Messico è il paese scelto da Stellantis per la produzione di futuri pickup Ram a idrogeno

“Quest’anno avvieremo la produzione di veicoli di dimensioni maggiori in Polonia”, ha affermato Jean-Michel Billig, capo del programma idrogeno di Stellantis, in un’intervista alla rivista tedesca Welt. “E lo sviluppo in Nord America dovrebbe procedere rapidamente, soprattutto con l’introduzione della grande RAM 5500 alimentata a cella a combustibile”. Si prevede che la produzione dei nuovi RAM a idrogeno avrà luogo presso lo stabilimento di assemblaggio di camion di Stellantis a Saltillo in Messico operativo dal 1995.

Ovviamente prima che questi veicoli possano venire prodotte in grandi numeri occorre che i costi di produzione di questo tipo di tecnologia diminuiscano e non di poco. Stellantis però fa sapere che quando ciò avverrà sarà una delle protagoniste del settore. “Nel prossimo decennio prevediamo una quota di mercato significativa per la tecnologia dell’idrogeno”, ha aggiunto Billig. “Nel segmento dei veicoli commerciali potrebbe arrivare fino al 40 per cento”. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.