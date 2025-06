Nuova Lancia Delta: con Filosa i motori termici hanno maggiori chance

Nuova Lancia Delta debutterà tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029. Al momento il modello è il terzo di tre modelli confermati per il rilancio di Lancia dopo la nuova Ypsilon arrivata nel 2024 e la nuova Gamma che debutterà nel 2026. Il nuovo CEO di Stellantis starebbe rivedendo i piani futuri dei brand di Stellantis ma a quanto pare il ritorno della nuova Delta non sarebbe a rischio.



Con la revisione del piano Dare Forward 2030 ci sono maggiori chance di vedere motori termici nella nuova Lancia Delta

Anzi con l’avvento di Filosa che ha messo subito in dubbio il piano di Stellantis Dare Forward 2030, ci potrebbero essere notizie positive per la nuova Lancia Delta. Ad esempio sembrano esserci molte più chance che nella gamma del futuro modello possano trovare spazio anche motori termici mentre come sappiamo inizialmente erano previsti solo motori elettrici. Al momento non è chiaro se si tratterà di motori ibridi o se ci sarà spazio anche per qualche benzina però già questa è un’ottima notizia per molti fan del marchio piemontese che avevano storto il naso alla notizia che questa gloriosa auto sarebbe si ritornata ma solo in versione elettrica.

Ovviamente adesso la speranza di molti è che vi possa essere un motore termico puro magari proprio a caratterizzare la futura HF che sarà la versione top di gamma del veicolo che qui vi mostriamo in copertina in un famoso render di Alessandro Masera di qualche tempo fa. Mentre già invece possiamo vedere quello pubblicato da Auto Bild circa un anno fa. Ricordiamo che il CEO di Lancia Luca Napolitano ha confermato che questa vettura sarà fedele a se stessa nello stile con un design squadrato, geometrico e muscolare e che la piattaforma sarà la STLA Medium.

Ancora incerto invece è il luogo di produzione. Il rischio è che a differenza della nuova Lancia Gamma questa auto possa non essere made in Italy anche se si spera che Filosa si imponga e alla fine sposti la sua produzione nel nostro paese. Al momento però anche le opzioni Germania e Francia non sembrano da scartare nonostante per molti si tratti di una vera e propria eresia.