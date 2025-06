Leapmotor illumina Cannes con la Summer Leapmotor Experience

Negli ultimi giorni, la splendida Costa Azzurra ha assunto un tocco elettrizzante, con Leapmotor che ha portato il suo inconfondibile mix di innovazione, divertimento ed entusiasmo nella mondana città di Cannes. Per celebrare i suoi straordinari veicoli elettrici – la city car T03 e il SUV C10 (BEV e EV ad autonomia estesa), Leapmotor ha organizzato un evento esclusivo, baciato dal sole, tanto elegante quanto sostenibile.

A fine giugno, Leapmotor sceglie la Costa Azzurra come palcoscenico ideale per performance e lifestyle, con i più importanti influencer internazionali del mondo dell’automotive e del lusso che si riuniranno per provare l’emozione di guidare gli ultimi modelli Leapmotor. Sullo sfondo di acque azzurre, viali fiancheggiati da palme e l’iconico fascino mediterraneo, gli ospiti potranno attraversare Antibes, Nizza e le tortuose strade costiere, il tutto immersi nel design raffinato, nel comfort e nella tecnologia all’avanguardia che definiscono il DNA elettrico di Leapmotor.

L’esperienza Leapmotor non è solo un test drive: il marchio vuole celebrare ciò che è possibile quando l’innovazione incontra l’eleganza e il design moderno. È un invito a provare i veicoli in uno dei luoghi più glamour del mondo e a vedere in prima persona come stiamo offrendo “l’eccellenza a portata di mano”.

Con esperienze di vita curate, percorsi panoramici e momenti indimenticabili, la Summer Leapmotor Experience è più di una semplice vetrina: è una dichiarazione. Una dichiarazione che la mobilità elettrica può essere emozionante, lussuosa e disinvoltamente cool. Mentre le voci digitali più seguite al mondo condividono le loro avventure in Riviera, Leapmotor invita tutti a seguirle e a lasciarsi ispirare. Perché il futuro della guida non è solo elettrico: è entusiasmante.