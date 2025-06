SUSTAINera, la divisione di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, amplia nel Regno Unito l’offerta di ricambi elettronici riparati in partnership con Faurecia Clarion Electronics , partner ufficiale di Stellantis da oltre 10 anni, esperto in riparazioni multimarca di qualità OEM. Dal 22 aprile 2025, i clienti e i professionisti del settore automobilistico del Regno Unito potranno usufruire di un’offerta di riparazione dedicata al 100% , che prevede la copertura di 12 dei prodotti riparabili più diffusi nel parco auto nazionale.

Riparazione elettronica: SUSTAINera espande l’offerta nel Regno Unito

Faurecia Clarion Electronics, parte del gruppo FORVIA, fornitore globale di tecnologie per l’automotive, estende il ciclo di vita dei componenti elettronici per auto dal 2005, riducendo gli sprechi e promuovendo l’economia circolare. Il servizio di riparazione svolge un ruolo fondamentale nel percorso di sostenibilità di FORVIA, elaborando diverse decine di migliaia di riparazioni ogni anno con un tasso di successo medio del 96% (registrato nel 2024).

Faurecia Clarion Electronics ha sviluppato un catalogo multimarca di oltre 1.500 prodotti suddivisi in 15 famiglie, tra cui unità di navigazione, sistemi multimediali, moduli di controllo della carrozzeria, quadri strumenti e unità di visualizzazione. Grazie a questa nuova sede nel Regno Unito, per le officine e le reti di concessionarie di tutto il Regno Unito sarà più facile che mai accedere a riparazioni sostenibili e convenienti per i componenti elettronici.

Il nuovo centro offre gli stessi servizi affidabili che forniamo in tutta l’Europa continentale, con: Tempi di consegna più rapidi, Spedizione semplificata e logistica locale, Assistenza clienti dedicata e Qualità di riparazione certificata. Faurecia Clarion Electronics, azienda pioniera in questo campo, vanta competenze avanzate nella progettazione e produzione di sistemi embedded.

La riparazione di componenti elettronici per autoveicoli è un’attività preziosa che consiste nell’analizzare il funzionamento di ogni componente ricevuto, sostituire componenti difettosi e usurati e ripristinare o aggiornare il software. I sistemi riparati sono garantiti per 2 anni.

Inoltre, la soluzione SUSTAINera REPAIR, come uno dei pilastri della strategia Stellantis Circular Economy 4R (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo), anziché scartare le parti difettose/non funzionali, apporta anche benefici ambientali con un risparmio fino al 90% sui materiali e fino al 60% di CO2 non emessa.

L’obiettivo della riparazione è triplice: migliorare la soddisfazione del cliente, offrire una soluzione alternativa competitiva (rispetto a ricambi nuovi equivalenti) e ridurre l’impronta di carbonio. Stellantis consente a tutti i tipi di officine di ordinare queste riparazioni tramite una funzione dedicata all’interno del portale Service Box o E-PER. Questo equivale a quasi 20.000 officine (riparatori Stellantis Brands e rete Eurorepar Car Service), oltre a tutti i riparatori indipendenti e i clienti chiave gestiti dai partner di distribuzione ricambi in tutta Europa.

L’offerta SUSTAINera REPAIR vanta un portafoglio di oltre 1.500 codici multimarca. Nel Regno Unito partirà con una gamma di 12 prodotti nel 2025 (oltre 150 codici), che si prevede di raggiungere quota 31 nel 2026 e di continuare a crescere nei prossimi anni.