Fiat Strada raggiunge il traguardo del mezzo milione di unità prodotte

Lanciata nel 1998, Fiat Strada ha un capitolo riservato a sé nella storia del marchio grazie all’enorme successo, alla longevità e alle innovazioni che ha portato nel settore. Oltre ad essere il veicolo più venduto in Brasile per tre anni consecutivi (2021, 2022 e 2023), il pick-up di Fiat è anche il numero uno nella sua categoria da 21 anni. Così, il pick-up sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Betim Automotive Hub ha appena raggiunto il traguardo di mezzo milione di unità prodotte da quando la sua seconda generazione è arrivata sul mercato nel giugno 2020.

All’epoca la Fiat Strada subì importanti modifiche e portò l’inedita configurazione a doppia cabina a quattro porte omologata per cinque passeggeri. Con un nuovo design, nuove sospensioni, miglior diametro di sterzata della categoria, maggiore altezza da terra e angoli di entrata (fino a 24º) e di uscita (fino a 28º) tra i migliori del segmento, la nuova generazione del pick-up si basa sulla piattaforma MPP, dedicata esclusivamente allo sviluppo del nuovo pick-up.

La Nuova Fiat Strada portava queste novità e molte altre quasi quattro anni fa e da allora è stata riconosciuta come leader dal mercato con numeri ancora migliori e dalla stampa con circa 20 premi. Ma la Fiat non si è fermata qui. Seguendo la tradizione di innovare sempre, nel 2021, è arrivata con l’inedito cambio automatico CVT, essendo la prima con questo tipo di cambio nella sua categoria in Brasile. L’anno scorso le novità della gamma 2024 si sono ampliate ulteriormente con maggiori prestazioni con un nuovo motore turbo flex, modifiche al design e la nuova versione Ultra per rendere la gamma ancora più completa. Vale la pena ricordare che la Fiat Strada viene esportata anche in Uruguay, Paraguay e Argentina.

“Insieme, Strada e Toro fanno di Fiat il marchio di riferimento come il marchio che meglio comprende i pick-up in Brasile, con circa il 40 per cento del segmento attualmente. E questo è facile da spiegare visto che Strada ha sempre portato qualcosa di nuovo sul mercato. Per citare solo alcuni esempi abbiamo cabina allungata, Locker, doppia cabina, 4 porte, cambio CVT e motore turbo, in altre parole non è possibile parlare del segmento senza commentarlo, il che è un grande successo storia nel settore. Essendo l’unico pick-up che ha raggiunto i vertici del mercato, sappiamo che Strada è nel cuore dei brasiliani e questo mezzo milione di pick-up di nuova generazione prodotti lo dimostrano ancora una volta”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente dìi Fiat per il Sud America.