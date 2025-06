Stellantis: Diane Miller riceve l’Editor’s Award agli Autocar Awards 2025

Diane Miller, responsabile del centro di distribuzione ricambi di Stellantis nel Regno Unito, è stata nominata vincitrice dell’Editor’s Award agli Autocar Awards 2025. Miller ha recentemente assunto il nuovo ruolo di Responsabile del Centro di Distribuzione Ricambi di Stellantis nel Regno Unito, dopo essere stata Direttrice dello stabilimento di Ellesmere Port, ruolo che ha ricoperto da febbraio 2022. Tra le sue mansioni, ha guidato con successo la trasformazione dello stabilimento nel primo e unico impianto di produzione in serie dedicato ai veicoli elettrici del Regno Unito, con l’avvio della produzione della gamma di furgoni elettrici compatti Stellantis a settembre 2023.

Diane Miller è stata premiata per la seconda volta da Autocar, dopo aver vinto agli Autocar Great Women Awards 2024

Questo ultimo riconoscimento segue il successo ottenuto agli Autocar Great Women Awards 2024, dove è stata nominata vincitrice della prestigiosa categoria manifatturiera. Steve Cropley, caporedattore di Autocar, ha dichiarato: “Il risultato più spettacolare di Diane Miller fino ad oggi è stata la riconversione, durata 18 mesi, dell’ex stabilimento Vauxhall Astra di Ellesmere Port, vicino a Liverpool, alla produzione di furgoni per le consegne alimentati a batteria per cinque marchi Stellantis: Vauxhall, Opel, Citroën, Peugeot e Fiat. È stata una mossa fondamentale per salvare la produzione di veicoli su larga scala in questo Paese.

“Tutti si sono adattati, in gran parte perché la cultura del “si può fare” di Diane Miller si era diffusa ovunque. A settembre 2023, i furgoni elettrici scorrevano lungo le linee di produzione. Ora che la conversione della fabbrica in veicoli elettrici è stata completata, Miller si sta dedicando alla gestione del nuovo, enorme centro nazionale di distribuzione dei ricambi di Stellantis, situato poco distante dallo stabilimento di furgoni di Ellesmere, dove l’azienda sta investendo 500 milioni di sterline per espandere e migliorare il modo in cui fornisce componenti ai propri clienti nel Regno Unito e in Irlanda.

Diane Miller, Responsabile del Centro Distribuzione Ricambi di Stellantis nel Regno Unito, ha dichiarato: “È un grande onore ricevere il premio Autocar Editor’s Award di quest’anno. Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi di Ellesmere Port, il cui duro lavoro e impegno ci hanno aiutato a essere leader nella produzione di veicoli elettrici nel Regno Unito e a realizzare il nostro nuovissimo Centro Distribuzione Ricambi, che migliorerà significativamente l’esperienza dei clienti Stellantis nel Regno Unito. È fantastico ricevere questo riconoscimento e celebrare il successo di Ellesmere Port come polo produttivo e di distribuzione ricambi di Stellantis nel Regno Unito”.

Miller si è laureata alla Liverpool John Moores University, dove ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica e della Produzione e ha successivamente conseguito un Master in Ingegneria Automobilistica. È entrata a far parte della Ford Motor Company nell’assemblaggio generale, per poi essere promossa a produttore di componenti per l’ingegneria delle vernici, gestendo un team in tutta Europa e ricoprendo successivamente incarichi negli Stati Uniti. È entrata a far parte di Ellesmere Port nel 2014, provenendo da Aston Martin, inizialmente come Responsabile dell’Unità Verniciatura, ed è stata promossa a Responsabile dell’Assemblaggio Generale nel 2020, prima di diventare Direttore di Stabilimento nel 2022.