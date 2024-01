Jeep Commander raggiunge le 50mila unità prodotte

Prima Jeep progettata e sviluppata in Brasile, Jeep Commander è orgogliosamente prodotta presso lo Stellantis de Goiana Automotive Complex a Pernambuco e la sua produzione contribuisce anche allo sviluppo tecnologico e sociale della regione. Considerando il suo segmento premium, questo traguardo di 50mila unità prodotte raggiunto alla fine del 2023 sicuramente èestremamente positivo cosiderato il breve periodo trascorso dal suo lancio sul mercato.

Questo risultato riflette tutto il successo che Jeep Commander ha avuto nei mercati in cui viene venduto, poiché, oltre al Brasile, dove il modello è l’auto a 7 posti più venduta nel paese e ha guidato le vendite nella categoria dei SUV di grandi dimensioni per il secondo anno consecutivo, nel 2023 il modello viene esportato anche in diversi paesi dell’America Latina.

Sinonimo di raffinatezza e comfort, con sette posti e un bagagliaio tra i più grandi della sua categoria, il modello di Jeep più grande e sofisticato prodotto in Brasile prevede la possibilità di scegliere tra un motore turbo flex con trazione 4×2 o un motore turbodiesel con trazione 4×4, oltre a ad un grande pacchetto tecnologico. Tutti questi attributi lo distinguono tra i suoi concorrenti nel paese.

Il complesso automobilistico Stellantis de Goiana a Pernambuco, dove viene prodotta la Jeep Commander, è un punto di riferimento nella tecnologia ed è considerato uno degli stabilimenti più moderni del gruppo al mondo. La fabbrica è stata responsabile di riportare la produzione dei modelli Jeep in Brasile quasi nove anni fa. Da qui provengono anche i modelli Renegade e Compass. L’anno scorso, lo stabilimento ha celebrato il traguardo del milione di unità del marchio Jeep prodotte localmente.