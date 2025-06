Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025: il video ufficiale e le classifiche

La casa di Maranello ha diffuso nelle scorse ore, sui canali social del “cavallino rampante”, un video che sintetizza i momenti salienti del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025. L’evento, ancora una volta, ha regalato momenti di pura magia ai partecipanti e al pubblico. Dalle sponde di Desenzano al cuore di Roma, fino al ritorno a Brescia, il convoglio della “rosse” ha sfilato tra alcuni dei paesaggi più suggestivi d’Italia, nel segno della bellezza.

Un totale di circa 1.900 chilometri, fra mare e montagne, luoghi d’arte e architetture urbane suggestive, con l’aggiunta di piacevoli note glamour e gastronomiche. Ancora una volta è stato un successo, che si è affiancato a quello della rievocazione classica, ormai di lunga e consolidata tradizione, oltre che di grande centralità nell’appuntamento celebrativo della mitica “Freccia Rossa“.

Quella appena andata in archivio è la sedicesima edizione del Ferrari Tribute 1000 Miglia. Al via 120 auto del “cavallino rampante”, con una line-up di alta gamma. Fra i modelli presenti, citiamo la Daytona SP3, LaFerrari, la Enzo, la F40, la 250 GT Berlinetta Lusso e la Dino 246 GT, solo per fare alcuni nomi. Niente male, vero?

Gli onori della gloria, nel Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025, sono andati all’equipaggio composto da Roland Hotz e Giordano Mozzi, primi nella sfida di regolarità turistica a bordo di una Ferrari F8 Spider. Alle loro spalle sono giunti Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi su 488 GTB, secondi al traguardo, e Graziano Mancinelli e Silvia Claudia Barbieri su 488 Pista, terzi alla bandiera a scacchi.

Fra le storiche, onori della gloria per Bruno Giorgio Marini e Riccardo Marini, su Ferrari 360 Challenge Stradale, seguiti in piazza d’onore da Corrado Becchetti e Gabriella Binkert Becchetti, su Dino 246 GT. Terza posizione per Marco Pialorsi e Paola Cinquetti, su F355 Spider. Seguono il video e le classifiche complete dell’evento.

Classifiche del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025

Classifica finale assoluta

Roland Hotz – Giordano Mozzi (F8 Spider) Fabio Vergamini – Anna Maria Fabrizi (488 GTB) Graziano Mancinelli – Silvia Claudia Barbieri (488 Pista) Massimo Arrighi – Alberto Arrighi (296 GTS) Paul Gerard Cereghini – Brian James Lersner (296 GTB) Oktawian Zajac – Agata Zeman Zajac (488 GTB) Eitel Monaco – Lorenzo Monaco (F12 Berlinetta) Domenico Tirelli – Giorgio Gazza (F12 Berlinetta) Bruno Giorgio Marini – Riccardo Marini (360 Challenge Stradale) Cesare Ferrari Carabelli – Matteo Carabelli (Roma)

Classifica finale storiche

Bruno Giorgio Marini- Riccardo Marini (360 Challenge Stradale) Corrado Becchetti – Gabriella Binkert Becchetti (Dino 246 GT) Marco Pialorsi – Paola Cinquetti (F355 Spider) Adrik Alibay Bandjee – Judikael Lacroix (488 Spider) Jurgen Meier – Christine Meier (Testarossa) Roberto Nora – Mariacristina Gobbi (Dino 246 GT) Thomas Eichelmann – Leopold Eichelmann (Mondial T Cabriolet) Robert Dunphy – James Farmer (400 GT) Adam Troost – Stuart Michell Ross (250 GT Berlinetta Lusso)

Classifica moderne

Roland Hotz – Giordano Mozzi (F8 Spider) Fabio Vergamini – Anna Maria Fabrizi (488 GTB) Graziano Mancinelli – Silvia Claudia Barbieri (488 Pista) Massimo Arrighi – Alberto Arrighi (296 GTS) Paul Gerard Cereghini – Brian James Lersner (296 GTB) Oktawian Zajac – Agata Zeman Zajac (488 GTB) Eitel Monaco – Lorenzo Monaco (F12 Berlinetta) Domenico Tirelli – Giorgio Gazza (F12 Berlinetta) Cesare Ferrari Carabelli – Matteo Carabelli (Roma) Andrea Milesi – Alessandro Saottini (SF90 Spider)

Fonte | 1000 Miglia