Leasys inaugura il suo primo flagship store

Leasys ha dato il via ad una nuova fase della propria presenza nel nostro paese con l’inaugurazione del primo Leasys One. Si tratta di uno spazio che è stato progettato allo scopo di fornire ai clienti un’esperienza di mobilità innovativa, personalizzata e integrata. Il primo è stato aperto in Campania, con la partecipazione del General Manager di Leasys Italia, Andrea Pertica. Questo store rappresenta l’inizio di un piano di sviluppo più ampio che prevede l’apertura di ulteriori sedi entro la fine dell’anno in varie regioni italiane.

Il concept ha come suo obiettivo quello di fornire supporto all’intero ciclo di noleggio: dalla consulenza iniziale per soluzioni su misura di noleggio a lungo termine, alla gestione amministrativa, alla consegna del veicolo e all’assistenza post-vendita fino alla restituzione. Nei Leasys One, l’attenzione al cliente si traduce in un servizio altamente professionale e personalizzato, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di una mobilità sempre più flessibile e moderna.

Il progetto rientra nel processo di evoluzione del branding commerciale e post-vendita di Leasys, che è stato avviato nel corso del 2024. Con oltre 3.200 punti vendita e assistenza distribuiti capillarmente in tutta Italia, la rete è stata riorganizzata in base ai servizi offerti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cliente e garantire un’immagine coerente e riconoscibile del marchio su tutto il territorio nazionale.

In questo modo si vuole migliorare ulteriormente la notorietà del brand, valorizzando i punti di contatto fisici per renderli più efficaci, accoglienti e memorabili. La rete è ora suddivisa in quattro tipologie: i Leasys Station dedicati a riparazioni e manutenzione, i Leasys Hub che includono anche la gestione della consegna e del ritiro del veicolo, i Leasys Store focalizzati sulla vendita delle soluzioni di noleggio, e i Leasys One, nuovi flagship store che integrano tutti i servizi in un’unica esperienza digitale, fluida e centrata sul cliente.

“L’inaugurazione del primo Leasys One rappresenta un momento fondamentale nel nostro cammino di sviluppo e trasformazione,” ha dichiarato Andrea Pertica, General Manager di Leasys Italia. “Siamo assai contenti di poter consolidare la nostra presenza sul territorio attraverso un punto di riferimento che incarna pienamente i principi e lo stile del nostro marchio, garantendo un’esperienza completa, personalizzata e di eccellenza, con il cliente sempre al centro.”