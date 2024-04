Alfa Romeo Giulia 2026: nuova ipotesi su base Dodge

Alfa Romeo Giulia 2026 è la seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione. Questa vettura farà il suo debutto nella seconda metà del 2026 circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio. Questa auto sarà basata sulla piattaforma STLA Large che per la prima volta è stata utilizzata da Stellantis per la nuova Dodge Charger Daytona che è stata svelata nei mesi scorsi.

Ancora un’ipotesi su base Dodge per Alfa Romeo Giulia 2026

Di conseguenza l’idea che queste due auto avranno la stessa piattaforma ha dato spunto ad una serie di render apparsi negli ultimi mesi sul web dove Alfa Romeo Giulia 2026 viene immaginata sulla base della muscle car di Dodge. L’ultima ipotesi che vi mostriamo in queste immagini è quella relativa al sito Hot Cars che ha pubblicato dei render realizzati dall’artista e creatore digitale Timothy Adry Emmanuel che ha immaginato così la futura vettura della casa automobilistica del Biscione.

Anche in questo caso sono evidenti le somiglianze con la vettura di Dodge ma ritroviamo anche alcuni elementi di design tipici delle auto della casa automobilistica del Biscione. Inoltre la vettura è stata immaginata in versione coupè con la coda tronca che dovrebbe essere una caratteristica distintiva di tutte le prossime auto dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo Giulia 2026 avrà un ruolo molto importante nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura sarà prodotta in Italia a Cassino e dovrebbe essere solo elettrica. L’auto avrà anche una versione top di gamma quadrifoglio con circa mille cavalli di potenza e prestaziono super. Questa versione dovrebbe avere autonomia di circa 700 km e tempi di ricarica molto rapidi per non far rimpiagere ai clienti le precedenti versioni a combustione.