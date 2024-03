Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione ibrida si farà? La speranza è l’ultima a morire

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la seconda novità delle tre ufficialmente confermate dalla casa automobilistica del Biscione per i prossimi anni. Le altre due sono il SUV compatto Alfa Romeo Milano che vedremo il prossimo 10 aprile e la nuova Alfa Romeo Giulia che invece debutterà entro la fine del 2026. La nuova Stelvio invece arriverà esattamente l’anno prossimo nella seconda metà dell’anno.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione ibrida servirebbe come il pane

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio, sappiamo che sarà prodotto a Cassino e nascerà su piattaforma STLA Large. L’auto dovrebbe essere solo ed esclusivamente elettrica al 100 per cento. Questo almeno secondo i piani di Alfa Romeo che sono stati illustrati di recente dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Tuttavia dato che la domanda di auto elettriche è in forte calo, le vendite reali sono molto più basse delle previsioni e questo sta creando grossi problemi a molti stabilimenti, non possiamo escludere al 100 per cento che vi possa essere un ripensamento.

Fiat 500e a Mirafiori sta creando problemi per via di un calo della domanda. Tanto che si pensa di correre ai ripari con una versione ibrida. Lo stesso dunque potrebbe accadere anche con le auto del Biscione ed in particolare con la nuova Alfa Romeo Stelvio che potrebbe avere affiancata alla versione elettrica una ibrida al 100 per cento. Molto dipenderà da come andranno le cose nel frattempo e da quella che sarà la situazione geopolitica.

Una vittoria dei conservatori in Europa e di Donald Trump negli USA alle prossime elezioni potrebbe cambiare tante cose. Quindi che vi possa essere un cambiamento di questo tipo non ci sentiamo di escluderlo. Del resto la piattaforma STLA Large è multi energia e dunque si presterebbe ad eventuali versioni ibride. Qui vi mostriamo un video render del canale Q-Cars che immagina così una nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida.