Il Ministro Urso: “Ritengo sia necessario che oltre Stellantis vi sia un secondo produttore di auto in Italia

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso è tornato nelle scorse ore a parlare della situazione dell’industria auto in Italia. Urso intervenendo in occasione a ‘Il giorno della verità’ e rispondendo ad una domanda di Maurizio Belpietro che gli chiedeva un commento sull’annuncio di Stellantis che venderà auto cinesi in Italia e Europa, ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Urso ribadisce l’importanza di avere un secondo produttore di auto oltre a Stellantis in Italia

Urso ha dichiarato: “È essenziale che in Italia vi sia almeno un altro produttore automobilistico oltre a Stellantis.” Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che le affermazioni di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, “confermano le nostre preoccupazioni” in merito all’annuncio della vendita delle auto elettriche cinesi Leapmotor in Italia a partire da settembre.

“In Italia, c’è solo uno che, tra l’altro, ha l’intenzione di importare e vendere nella propria rete auto elettriche o comunque auto cinesi”, ha sottolineato. “Mi auguro che ci sia un accordo per la vendita delle vetture che tenga conto del piano industriale. Allo stesso modo, mi auguro che nel nostro paese ci siano investimenti volti ad aumentare la produzione di veicoli, come ha dichiarato Tavares”.

Insomma Urso ribadisce la sua idea che invece non sembra essere particolarmente apprezzata da Carlos Tavares. Ricordiamo che nelle scorse settimane il numero uno di Stellantis aveva detto che la presenza di un secondo produttore di auto, in special modo se si trattasse di una casa cinese, costringerebbe il suo gruppo a fare delle scelte impopolari con l’obiettivo di essere maggiormente competitivo.

Urso invece dal canto suo ha sempre ribadito la necessità che in Italia vi siano più produttori di auto. Nei mesi scorsi il Ministro aveva detto che erano tante le case automobilistiche interessate ad investire in Italia e tra queste anche alcune case cinesi. Ricordiamo che il Ministro ha come suo obiettivo quello di riportare la produzione di auto nel nostro paese sopra al milione di unità l’anno nel corso dei prossimi anni.