Dodge Charger Daytona 2024: alcune anticipazioni sugli allestimenti della prima edizione

La guida agli ordini di un rivenditore del marchio svela colori, pacchetti ed opzioni della nuova Dodge Charger Daytona First Edition. Si tratta del primo stock di esemplari del modello elettrico, destinato a sbarcare presto nelle vetrine dei punti vendita. Tre i colori inizialmente disponibili: nero, argento o bianco.

La vettura sarà offerta, in questa fase di lancio, in due livelli di allestimento, R/T e Scat Pack. Per il primo, la potenza al servizio del comando dell’acceleratore sarà di 496 cavalli. Cifra che cresce a 670 cavalli per il secondo allestimento.

Alcune anticipazioni sulle specifiche sono offerte da carscoops, facendo riferimento alle guide dei concessionari visionate da MoparInsiders. Dicevemo che inizialmente la nuova Dodge Charger Daytona sarà proposta in una palette cromatica ristretta a tre soli colori: Diamond Black, Triple Nickle e White Knuckle.

Sono tre tinte che ne valorizzano al meglio l’estetica, contribuendo ad esaltarne l’impatto scenico. Restano, però, un ventaglio limitato per appagare la varietà dei gusti dei potenziali acquirenti. Altri cromatismi giungeranno in futuro, quando il modello enterà nella sua fase di maturità commerciale.

Nell’allestimento R/T, la Dodge Charger Daytona sarà equipaggiata con il Gruppo Plus. Questo pacchetto si compone di sedili performanti in pelle riscaldati, che diventano pure ventilati nella parte anteriore. Ci sono un quadro strumenti da 16 pollici, dei fari a LED, il tetto in vetro colorato, dei vistosi cerchi in lega da 20 pollici e un sistema audio Alpine a 18 altoparlanti.

Nell’allestimento Scat Pack First Edition ci saranno il Track Pack, con pinze dei freni rosse a sei pistoncini di Brembo, sedili sportivi in ​​pelle riscaldati, che all’anteriore diventano pure ventilati, display head-up, fari a LED premium. In alcune configurazioni sono previsti il tetto completamente in vetro colorato e il sistema audio a 18 altoparlanti di Alpine. In un’altra configurazione entra in gioco il pacchetto Carbon & suede, con cerchi in alluminio Dark da 20 pollici e con alcuni dettagli in fibra di carbonio. Sconosciuti, al momento, i prezzi.

Dodge Charger Daytona 2024: gli allestimenti

Dodge Charger Daytona R/T – Configurazione 1

-Sedili Performance in pelle

-Sedili anteriori ventilati

-Sedili della seconda fila riscaldati

-Illuminazione ambientale interna

-Quadro strumenti da 16 pollici

-Fari anteriori a LED premium con luce caratteristica DRL a LED Cross Car

-Maniglie delle porte illuminate

-Tetto completamente in vetro fisso e colorato

-Sistema audio Premium Alpine PRO a 18 altoparlanti con subwoofer e amplificatore da 914 Watt

-Cerchi in alluminio scuri da 20 pollici x 9 pollici

-Pneumatici 255/45R20 A/S

-Stemmi parafango R/T scuri

Dodge Charger Daytona R/T – Configurazione 2

-Sedili Performance in pelle

-Sedili anteriori ventilati

-Sedili della seconda fila riscaldati

-Illuminazione ambientale interna

-Quadro strumenti da 16 pollici

-Fari anteriori a LED premium con luce caratteristica DRL a LED Cross Car

-Maniglie delle porte illuminate

-Cerchi in alluminio da 20 pollici x 9 pollici

-Interni Rossi

-Sedili Demonic Red con inserti traforati

-Cuciture rosse e argento

Dodge Charger Scat Daytona – Configurazione 1

-Pinze Brembo rosse a 6 pistoncini

-Pneumatici anteriori 305/35R20 A/S e posteriori 325/35R20 A/S

-Sedili Performance in pelle/pelle scamosciata con schienale alto

-Drive Experience Recorder (DXR) con telecamera anteriore e uscita dati USB

-Sedili anteriori ventilati

-Sedili della seconda fila riscaldati

-Illuminazione ambientale interna

-Fari anteriori a LED premium con luce caratteristica DRL a LED Cross Car

-Maniglie delle porte illuminate

-Tetto completamente in vetro fisso e colorato

-Sistema audio Premium Alpine PRO a 18 altoparlanti con subwoofer e amplificatore da 914 Watt

-Pacchetto carbonio e pelle scamosciata

-Cerchi in alluminio scuri da 20 pollici x 11 pollici

-Calotte degli specchietti in fibra di carbonio

-Console centrale in fibra di carbonio

-I/P e inserto porta in fibra di carbonio

-Supporto centrale I/P in pelle scamosciata

-Cielo e montante A in pelle scamosciata

Dodge Charger Daytona Scat – Configurazione 2

-Pinze freni rosse Brembo a 6 pistoncini

-Pneumatici anteriori 305/35R20 A/S posteriori 325/35R20 A/S

-Sedili Performance in pelle/pelle scamosciata con schienale alto

-Drive Experience Recorder (DXR) con telecamera anteriore e uscita dati USB

-Sedili anteriori ventilati

-Sedili della seconda fila riscaldati

-Illuminazione ambientale interna

-Fari anteriori a LED premium con luce caratteristica DRL a LED Cross Car

-Maniglie delle porte illuminate

Dodge Charger Daytona Scat – Configurazione 3

-Pinze freni rosse Brembo a 6 pistoncini rossi

-Pneumatici anteriori 305/35R20 A/S posteriori 325/35R20 A/S

-Sedili Performance in pelle/pelle scamosciata con schienale alto

-Drive Experience Recorder (DXR) con telecamera anteriore e uscita dati USB

-Tetto completamente in vetro fisso e colorato

-Sistema audio Premium Alpine PRO a 18 altoparlanti con subwoofer e amplificatore da 914 Watt

