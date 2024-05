Alfa Romeo presenta Quadrifoglio Super Sport, un omaggio alla prima vittoria della Mille Miglia

Alfa Romeo presenta le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, una serie speciale a tiratura limitata che celebra la prima vittoria dell’Alfa Romeo alla Mille Miglia del 1928. Solo 275 Giulia Quadrifoglio Super Sport e 175 Stelvio Quadrifoglio Super Sport saranno prodotte e vendute a livello globale. Tutti i 450 modelli saranno caratterizzati dalla sportività, dalla purezza tecnica e dalla tecnologia che hanno portato Giulia e Stelvio Quadrifoglio a diventare icone contemporanee nei rispettivi segmenti. Tutti i modelli Super Sport beneficeranno della maneggevolezza e del rapporto peso/potenza che offrono la vera esperienza di guida Alfa Romeo.

Una tiratura limitata di 275 Giulia e 175 Stelvio Quadrifoglio Super Sport sarà venduta in tutto il mondo

Per rendere assolutamente unica questa serie speciale limitata, e per celebrare il legame indissolubile con il mondo delle corse, il Centro Stile Alfa Romeo ha reinterpretato lo stemma del Quadrifoglio, simbolo che da sempre identifica le vetture più prestazionali del marchio Alfa Romeo. Per la prima volta dopo oltre 100 anni, lo sfondo bianco del triangolo che tradizionalmente incornicia il quadrifoglio verde lascia il posto al nero, conferendo ancora più audacia e solidità all’iconico stemma.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono il risultato di una ricerca secolare dell’eccellenza tecnica applicata alle auto da corsa e di serie. Il motore V6 da 2.9 litri eroga 520 cavalli ed è abbinato al differenziale meccanico a slittamento limitato, una messa a punto specifica derivata dalla Giulia GTA. Questa importante soluzione tecnica contribuisce al miglioramento del comportamento e della trazione della vettura, ottimizzando il trasferimento di coppia e aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

I modelli Super Sport beneficiano anche di modifiche esterne tra cui il nuovo logo Quadrifoglio su sfondo nero e l’uso diffuso della fibra di carbonio, visibile sul tetto (optional solo su Giulia), nella ‘V’ del celebre scudetto e sullo specchietto retrovisore. Entrambe le vetture beneficiano degli iconici cerchi in lega sportivi Alfa Romeo Teledial, da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per la Stelvio, con nuove pinze freno nere. Stelvio è disponibile in vernice tristrato Rosso Etna o Nero Vulcano metallizzato, mentre Giulia è disponibile anche in Bianco Alfa.

Completano il frontale i nuovi proiettori ‘3+3’, con nuovi fari adattivi a matrice Full-LED con antiabbagliamento e fascio abbagliante adattabile per un’illuminazione ottimale in ogni condizione. Questa nuova tecnologia garantisce risparmio energetico, ampio miglioramento della sicurezza e riduzione dell’affaticamento degli occhi.

Le stesse caratteristiche sportive si ritrovano negli interni, dove fa il suo debutto la finitura 3D in fibra di carbonio rossa su plancia, tunnel centrale e pannelli delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dalla cucitura dei loghi Alfa Romeo e Super Sport in rosso e dal riconoscimento dello status di edizione limitata (es. ‘1 di 275’) in nero per distinguerli come parte dell’esclusiva serie limitata. Il volante è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e dettagli in fibra di carbonio.

Sia Giulia che Stelvio Quadrifoglio Super Sport beneficiano di una dinamica di guida ai vertici della categoria. Questo è il risultato di una ricerca di leggerezza, visto l’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, il cofano, lo spoiler e le minigonne laterali. Su Giulia l’aerodinamica rimane attiva con lo splitter anteriore in fibra di carbonio. Quando attivato, controlla la qualità del flusso d’aria sotto il veicolo, per aumentare stabilità e prestazioni. Entrambe le vetture sono dotate di impianto di scarico Akrapovič per il suo suono inconfondibile.

Dall’estetica esclusiva, alla tecnologia e alla connettività di bordo, tutto è pensato per offrire l’esperienza di guida tipica di Alfa Romeo. Il quadro strumenti dallo storico design cannocchiale, incluso lo schermo TFT da 12,3 pollici completamente digitale, consente l’accesso a tutti i dati della vettura e alle impostazioni per le tecnologie di guida autonoma. Sulla Quadrifoglio, oltre ai tre allestimenti disponibili sulla gamma Alfa Romeo – Evolved, Relaxed e Heritage, viene offerta anche l’esclusiva configurazione Race.

Il layout Race porta tutte le informazioni essenziali di cui ogni pilota ha bisogno sullo schermo centrale, inclusi il contagiri, il tachimetro e l’indicatore del cambio per la guida manuale. Il layout può essere personalizzato inserendo informazioni aggiuntive nelle barre laterali, comprese istantanee delle prestazioni.

Sia la Giulia che la Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono dotate di un’interfaccia uomo-macchina (HMI) fluida e intuitiva, per mettere tutte le funzionalità della vettura a portata di mano del conducente. Il sistema di infotainment mette inoltre a disposizione contenuti, funzionalità e la piattaforma Alfa Connect Services, composta da un’ampia gamma di servizi pratici per la sicurezza e il comfort.