Leapmotor TO3, quanto costerà la concorrente cinese che sfida Dacia e Fiat

La sfida dall’oriente arriva direttamente grazie alla mano tesa di Stellantis a Leapmotor, una collaborazione che sta prendendo forma. Entro settembre 2024, infatti, in Italia arriveranno i primi due modelli asiatici, inclusa la compatta T03. La piccola vettura cinese arriva con l’intenzione di entrare in concorrenza con due modelli affermati nel nostro Paese come Fiat Panda e Dacia Spring. Ma quanto costerà questa Leapmotor?

Questo veicolo è estremamente intrigante e potrebbe essere un concorrente non troppo simpatico, anche se la nuova Panda, nella sua prossima versione, potrebbe offrire un pacchetto ancora più interessante, specie in ottica di nuove propulsioni.

La Leapmotor TO3 è, innanzi tutto, una city car di segmento A che, con la sua piattaforma elettrica ottimizzata, offre uno spazio interno maggiore e paragonabile a un segmento ben superiore. La T03 è una vettura a zero emissioni, come è intuibile, con una batteria che promette fino a 265 km di autonomia basata sul sistema WLTP (che poi corrispondono a circa 240-250 km reali).

Inutile nasconderci che non saranno questi numeri a fare la differenza. Il successo del modello dipenderà principalmente dal suo prezzo, di cui ha parlato Carlos Tavares: “Non posso rivelare l’importo esatto”, ha dichiarato il CEO, “ma posso dire che costerà meno della Citroen C3, che ha un prezzo base di circa 20mila euro per la versione di segmento B, e 23mila euro per un allestimento medio”. Per Tavares, quindi, è ancora troppo presto per svelare il prezzo esatto, poiché mancano ancora diversi mesi al lancio sul mercato. Questo tipo di informazioni potrebbe preparare un po’ troppo la concorrenza.

Possiamo trarre delle conclusioni importanti. Al momento, dunque, sappiamo che la Leapmotor T03 costerà meno di 20mila euro e che può rimanere molto competitiva rispetto alla Citroen C3, dovendo scendere di prezzo e costare notevolmente meno. Parlando di autonomia, la principale concorrente della Leapmotor potrebbe essere la Dacia Spring, la cui nuova versione parte da 17.900 euro.

Non è così assurdo pensare che, per collocarsi agevolmente tra i modelli citati, il prezzo possa essere compreso tra i 17mila e i 19mila euro. Tutto da vedere che tipo di proposta ci sarà sulle dotazioni interne dato che un modello come la C3, in versione base, non offre neanche un sistema di infotainment.

Se il marchio cinese in collaborazione con Stellantis riuscisse a mantenere un prezzo ancora più basso, la Leapmotor T03 potrebbe diventare la scelta migliore nel segmento A. Sempre dentro Stellantis, lo ricordiamo, si sta anche lavorando anche alla nuova Panda elettrica. A buon intenditor, poche parole.