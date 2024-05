CarCloud Avenger: la Jeep con abbonamento mensile di Drivalia

È stata annunciata CarCloud Avenger di Drivalia, la prima offerta di abbonamento prevista per una Jeep Avenger. Sottoscrivendo questo piano mensile ci si potrà mettere alla guida di una Jeep Avenger, tra le auto più vendute nel nostro Paese, e accedere a servizi personalizzati tramite una gestione totalmente online.

Tutte le caratteristiche della CarCloud Avenger di Drivalia

Drivalia è un’azienda che fa parte del Gruppo CA Auto Bank e che si occupa di noleggio e mobilità e l’offerta prevista per la CarCloud Avenger è rivolta, aspetto anche questo non trascurabile, non solo ad aziende di ogni grandezza e tipologia, ma anche a privati e liberi professionisti. L’idea è molto semplice: dietro il pagamento di un abbonamento si può prenotare il veicolo, una nuova Jeep Avenger, ritirarlo e utilizzarlo secondo le proprie esigenze. C’è anche la possibilità di cambiarlo comunicando l’intenzione con un preavviso di 48 ore lavorative.

Tra le peculiarità del servizio di Drivalia c’è innanzitutto la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento anche solo per 30 giorni e può essere rinnovato ogni mese fino a un anno ed essere anche annullato senza penalità. Per sottoscriverlo bisogna acquistare il voucher (possedendo una carta di credito) al prezzo di 249€. Il voucher può essere acquistato sia presso i Drivalia Mobilità Store (dove si andrà anche a ritirare il veicolo) abilitati di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Torino che sul sito web ufficiale di Drivalia.

Sottoscrivendo un canone mensile da 499€ si avrà la possibilità non solo di guidare il B-SUV Avenger a benzina con un motore da 100 CV di potenza e 205 Nm di coppia abbinato a un cambio manuale a 6 marce, avendo diritto anche a tutti i servizi come l’RC auto, l’assicurazione Kasko e furto, 1500km di percorrenza e per tre mesi 24 ore mensili di car sharing elettrico E+Share. La particolarità è la possibilità di personalizzare il proprio abbonamento con servizi extra come 1500 km di percorrenza aggiuntivi o la seconda guida.

La novità introdotta da Drivalia con la CarCloud Avenger è una soluzione comoda e vantaggiosa che rappresenta una nuova forma di libertà di movimento verso la mobilità del futuro senza i vincoli e le caratteristiche dell’acquisto di una vettura.