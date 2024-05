Peugeot ha deciso di estendere la sua garanzia di 8anni/160.000 Km a tutte le sue auto elettriche

Novità importante per Peugeot. La casa automobilista del Leone infatti ha deciso di estendere il suo programma Allure Care a tutte le sue auto elettriche per incoraggiare i suoi clienti alla transizione verso una mobilità 100 per cento elettrica. Il brand francese di Stellantis è il primo costruttore in Europa ad offrire una simile garanzia per tutta la sua gamma di auto elettriche. Questo programma di assistenza è stato inizialmente introdotto nella nuova E-3008 ma adesso viene esteso anche alle E-208, E-2008, E-308, E-308 SW.

Peugeot estenderà la sua copertura Allure Care a tutta la gamma di auto elettriche

Si tratta di una garanzia che copre cose come il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici. Questo dimostra la grande fiducia che Peugeot ripone sulle sue nuove auto elettriche destinate a durare nel tempo sfatando i vari miti secondo cui le auto elettriche sono meno durature e resistenti rispetto alle auto dotate di motore a combustione. Questa copertura si attiva dopo ogni tagliando che va fatto ogni 2 anni o dopo ogni 25 mila km percorsi.

Ricordiamo tra le altre cose che la gamma di veicoli elettrici di Peugeot è destinata ad allargarsi ulteriormente già nel corso del 2024 con l’arrivo della nuova E-408. A proposito di questa estensione del programma Allure Care, si registrano le dichiarazioni di Phil York, Marketing and Communications Director della casa francese il quale ha dichiarato: “Crediamo che Allure Care favorirà l’adozione dei nuovi veicoli 100% elettrici, offrendo ai clienti la sicurezza di cui hanno bisogno per abbracciare questa tecnologia. La nostra ampia copertura testimonia la fiducia nella qualità e nell’affidabilità dei nostri prodotti”.