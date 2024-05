Ferrari F355 GTS: 30 anni di emozioni en plein air

La Ferrari F355 GTS festeggia il suo trentesimo compleanno. Il debutto in società del modello avvenne, infatti, nel 1994. Innovativa e tecnicamente pioneristica, questa “rossa” si offriva alla vista con tratti fluidi e di grande armonia espressiva. La purezza del suo stile ha un profumo magico. Pininfarina seppe conciliare al meglio gli aspetti estetici e funzionali, creando una silhouette elegante e sportiva, che resta ancora oggi un riferimento in termini di classe e bellezza.

La nuova Gran Turismo Spider nacque per rimpiazzare la versione con tettuccio rigido asportabile della 348, elevandone in modo considerevole i contenuti tecnici e prestazionali. Notevole il balzo in avanti compiuto, sul piano ingegneristico, rispetto alle precedenti realizzazioni della specie.

Cuore pulsante del modello, come accadde dalla 308 in poi, era un motore V8, qui portato a 3.5 litri di cilindrata. Disponeva di 5 valvole per cilindro e faceva uso di materiali provenienti dalle esperienze maturate nel mondo delle corse, per segnare i nuovi riferimenti assoluti in termini di potenza specifica. Fra l’altro, c’erano delle bielle in titanio derivate dalla F1.

Energia musicale per questa Ferrari

La Ferrari F355 GTS scattava in avanti con la forza di 380 cavalli di razza, in grado di ammaliare con musicalità meccaniche uniche. Sublime il crescendo rossiniano, fino agli 8500 giri al minuto. Non si finirebbe mai di ascoltare le sue note, tanto sono sublimi. In un secondo tempo fu presentata una versione F1, con cambio elettroattuato dotato di paddle al volante, come sulle monoposto da Gran Premio, ma il fascino maggiore è quello della versione “standard”, dotata di un classico manuale a 6 marce, dalla splendida manovrabilità.

Alla finezza caratteriale della Ferrari F355 GTS concorrevano l’irrobustimento del telaio e l’efficacia delle sospensioni a controllo elettronico. Grazie anche al peso a secco di soli 1350 chilogrammi, questa “rossa” en plein air riusciva a bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi e quello da 0 a 1000 metri in 23.7 secondi. La supercar emiliana era in grado di raggiungere una velocità massima di 295 km/h.

Molto accurato lo studio aerodinamico, per garantire il massimo della deportanza senza sporcare l’estetica con ingombranti e poco felici appendici alari. Per raggiungere lo scopo, i progettisti lavorarono molto sul fondo, completamente carenato, che garantiva alti livelli di downforce. In virtù delle sue doti e per il fascino dello stile, la Ferrari F355 GTS può essere considerata una delle auto più affascinanti fra quelle ad 8 cilindri del “cavallino rampante“. Innamorarsi delle sue linee è un fatto spontaneo, che non richiede alcuna forzatura, perché questa è una delle auto di Maranello più belle dell’era moderna…e non solo.

