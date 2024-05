Nuova Fiat Panda: sarà l’auto dei due mondi?

Nuova Fiat Panda si avvicina a grandi passi verso il suo debutto. Come sappiamo la presentazione ufficiale avverrà il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui la casa torinese festeggia 125 anni di attività. La vettura molto probabilmente sarà però svelata anche prima con le prime immagini senza veli che come da tradizione faranno di sicuro capolino sul web come accaduto anche con altre auto del gruppo Stellantis che di recente sono state svelate.

Nuova Fiat Panda sarà venduta anche in Sud America dove però avrà un altro nome: ecco quale

Nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis la stessa usata per la Citroen C3 e C3 Aircross e che ritroveremo anche nella nuova Fiat Multipla che debutterà circa un anno dopo. Questa auto a differenza del precedente modello che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano forse fino al 2030, sarà un’auto globale nel senso che sarà venduta in quasi tutto il mondo. Al momento non è nemmeno da escludere la sua commercializzazione negli Stati Uniti anche se al momento non si sa ancora.

Di sicuro la nuova Fiat Panda sarà venduta anche in Sud America dove Fiat è una delle case automobilistiche più popolari. Questo in particolare in paesi quali Brasile e Argentina. Qui però il nome Panda non è molto popolare e dunque molto probabilmente l’auto si chiamerà in un modo diverso. Si era parlato inizialmente del nome di nuova Fiat Argo. Al momento però per questa auto che in Brasile sarà prodotta a Betim si vocifera che il nome più probabile sia quello di nuova Fiat Uno.

Dunque in questa maniera la nuova Fiat Panda si candida a diventare auto protagonista dei due mondi con possibilità elevate di essere molto popolare sia in Europa che in Sud America. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo futuro modello che arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che con motore termico.