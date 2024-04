Nuova Lancia Roadster: ipotesi intrigante per il futuro del brand premium di Stellantis

Nelle scorse ore Ascariss Design ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram un render dove immagina quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Lancia Roadster. Si tratta di un modello che per il momento non rientra nei piani del brand premium di Stellantis. Al momento sono altre le auto che la casa automobilistica piemontese ha intenzione di lanciare nei prossimi anni sul mercato dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon.

Nuova Lancia Roadster: ecco l’ipotesi di Ascariss Design

Ci riferiamo naturalmente alla nuova Lancia Gamma che vedremo nel 2026 e alla nuova Lancia Delta che invece farà il suo debutto nel 2028. Se però le cose dovessero andare in un certo modo non escludiamo che una nuova Lancia Roadster come quella immaginata in questo render da Ascariss Design possa tornare a fare capolino nella gamma della casa automobilistica italiana anche solo come modello in edizione limitata.

Secondo alcuni se davvero questa auto si farà si potrebbe chiamare nuova Lancia Aurelia. Molto comunque dipenderà da come si evolveranno le cose per il marchio di Stellantis che il CEO Carlos Tavares ha confessato di aver salvato da morte certa dato che in molti gli avevano consigliato di chiudere definitivamente il brand quando è nata Stellantis.

Al momento non possiamo dire con certezza se una nuova Lancia Roadster si farà ma sicuramente si tratterebbe di un modello che rientrerebbe in pieno in quella che è la tradizione del brand italiano e che dunque farebbe la gioia di molti dei fan di Lancia. Vedremo come andranno le cose per Lancia nei prossimi anni con i nuovi modelli e come questi saranno accolti sul mercato in Europa. Se le cose dovessero andare per il verso giusto le sorprese potrebbero non mancare per tutti i fan del marchio italiano.