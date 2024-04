Nuova Lancia Gamma: con il suo design, i motori e il prezzo interessante sarà la mina vagante del segmento premium?

Nuova Lancia Gamma sarà la prossima novità che arricchirà la gamma di Lancia dopo il recente debutto della nuova Lancia Ypsilon avvenuto lo scorso 14 febbraio con l’auto che può essere già ordinata nella sua versione di lancio sia in versione elettrica al 100 per cento che in quella ibrida.

Il modello che farà fare il salto di qualità a Lancia? Potrebbe essere la nuova Lancia Gamma

Gli occhi di tutti però sono già puntati sulla nuova Lancia Gamma prossima novità che debutterà nel 2026 e futura ammiraglia del brand premium di Stellantis. Questa auto che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi potrebbe stupire molto e per vari motivi, tanto che in molti pensano che possa essere tra qualche anno la vera mina vagante del segmento premium del mercato auto in Europa. Questa auto infatti sarà quella che farà fare il vero salto di qualità a Lancia che finalmente sarà percepita da tutti come una vera autentica casa automobilistica premium.

Questa inoltre sarà l’auto che potrebbe far fare un notevole passo in avanti al marchio in Europa. Nei piani del CEO Luca Napolitano questa vettura sarà infatti quella che raccoglierà i maggiori consensi al di fuori dei confini nazionali grazie ad uno stile innovativo e ad una buona dose di lusso, design italiano e tecnologia.

Nuova Lancia Gamma che avrà anche una versione HF ad alte prestazioni sarà dunque il vero fiore all’occhiello della gamma di Lancia. L’auto dovrebbe avere uno stile difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Non sarà una vera e propria berlina ma nemmeno un SUV. Si dice inoltre che la futura Opel Manta, sempre che questa auto si faccia ancora, possa essere il modello che più si avvicinerà nello stile a questa auto.

Vedremo dunque quali ulteriori dettagli e aggiornamenti emergeranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello di Lancia che arriva dopo la nuova Ypsilon ma precede di circa due anni la nuova Lancia Delta. Non si esclude che queste due auto possano essere prodotte nella stessa fabbrica dato che la piattaforma scelta per entrambe è la stessa anche se in realtà la Gamma sarà notevolmente più grande della Delta con una lunghezza di quasi 4,7 metri contro i 4,4 metri che dovrebbero invece caratterizzare la futura berlina compatta di Lancia.