Nuova Lancia Ypsilon: si è chiuso con note felici il tour italiano dell’auto

Ha toccato 60 città in 20 regioni. Ora, dopo 12 mila chilometri percorsi, il tour italiano della Nuova Lancia Ypsilon è giunto al suo epilogo, nella città di Torino. Si può parlare di un ritorno a casa, dopo il lungo viaggio nel Belpaese, partito a febbraio da Milano. Così la vettura si è fatta ammirare in giro, concedendo i suoi lineamenti e le sue doti all’esame della gente.

Il roadshow, che aveva preso le mosse subito dopo la presentazione dell’esclusiva edizione limitata Cassina, è andato secondo i piani. La Nuova Lancia Ypsilon ha fatto tappa presso i primi 100 concessionari del marchio che hanno già sposato la nuova Corporate Identity. In totale sono state invitate 8000 persone nei punti vendita, raccogliendo 4000 manifestazioni di interesse.

Le prime vetture della gamma saranno disponibili presso i concessionari “Casa Lancia” entro la fine del mese di maggio. Si può ipotizzare un grande quantitativo di visite negli spazi espositivi, per scroprire più da vicino questo modello, che suscita un certo livello di curiosità.

Dopo l’Italia, il debutto della Nuova Lancia Ypsilon prenderà forma, nella dimensione “sociale”, in Belgio e Olanda. Poi sarà il turno della Francia e della Spagna. Non dovrebbero passare molti mesi prima di giungere anche in queste ultime due piazze. In Germania, l’auto arriverà il prossimo anno.

Nuova Lancia Ypsilon vuole aprire un’era

La concessionaria Stellantis & You di Torino è stata la tappa finale del tour italiano di cui vi abbiamo parlato. Qui gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino la vettura che vuole traghettare il marchio torinese della galassia Stellantis nell’era dell’elettrificazione.

Stiamo parlando di un hatchback del segmento B Premium a 5 porte e con 5 posti, più lunga, più larga e con cerchioni più grandi rispetto all’attuale Ypsilon. Queste caratteristiche conferiscono alla vettura una connotazione elegante e futuristica. Nel codice stilististico del modello, gli occhi degli appassionati sono rapiti dalle geometrie rotonde dei gruppi ottici posteriori, che evocano chiaramente quelli della mitica Stratos.

Oltre che nella versione 100% elettrica, la Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile nella ben più pratica variante ibrida, destinata, a mio avviso, a fare il grosso dei volumi di vendita del modello. Con 117 anni di storia alle spalle, in cui si è elevata a simbolo dell’eleganza italiana, Lancia punta ora a riprendere la strada giusta, dopo alcuni passi falsi.

La casa automobilistica torinese è pronta a iniziare il suo Rinascimento con un piano strategico a 10 anni che sta procedendo a pieno ritmo. Vedremo a cosa porterà. La Nuova Lancia Ypsilon, come sottolinea il CEO Luca Napolitano, rappresenta un nuovo inizio e il primo passo per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Riuscirà nell’impresa? Al mercato toccherà il verdetto.